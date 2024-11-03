سعود عبدالحميد ليس الوحيد .. لاعب الهلال معار يثير غضب الجماهير بمنشور: النصر استحق نتيجة أفضل من التعادل في الديربي!

لاعب هلالي جديد ينضم لسعود عبدالحميد في قائمة المغضوب عليهم من الجماهير بسبب تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

يبدو أن نظرة اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي مختلفة تمامًا لنظرة الجماهير لها، وهو ما يسبب حالة الشد والجذب الفارضة نفسها على الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

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في الأيام الماضية، أثار سعود عبدالحميد؛ لاعب الهلال السابق وروما الإيطالي الحالي، غضب جماهير الزعيم على إثر "إعجابه" بأكثر من منشور للاعبي المنافسين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ كالمغربي سفيان رحيمي؛ نجم العين الإماراتي، عقب إحرازه لثلاثية في شباك الأزرق، وكذلك نواف بوشل؛ لاعب النصر، عقب التعادل (1-1) في ديربي الرياض ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

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الجديد أن مصعب الجوير؛ لاعب الهلال المعار للشباب السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، سار على خطى سعود رغم الهجوم الذي تعرض له الأخير على إثر تصرفاته على "إنستجرام"..

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الجوير أُعجب بمنشور أوتافيو؛ نجم وسط النصر، الذي أكد خلاله أن العالمي استحق نتيجة أفضل من للتعادل خلال مواجهة الهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن، مضيفًا: "فخورون بتقدمنا، دعونا نواصل عملية التحسن!".

بالطبع ذلك وضعه في كفة الهجوم من قبل الهلاليين مع سعود عبدالحميد، أما النصراويون فما كان منهم إلا أن "يشمتوا" في الزعيم ويسخروا من قيام لاعبيه بالإعجاب بمنشورات تحمل بعض التلميحات المقللة أو الساخرة منه.

يذكر أن الجوير كان قد بدأ مسيرته في الفئات السنية بالهلال قبل أن يقوم بإعارته للشباب في يناير 2024 لمدة ستة أشهر، ثم جدد الإعارة لمدة موسم كامل (صيف 2025)، في ظل خروج اللاعب من حسابات المدرب جورج جيسوس وقرار تقليص قوائم الفرق إلى 25 لاعبًا فقط.