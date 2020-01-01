سعد سمير يكشف كواليس رفع اسمه من قائمة الأهلي ويؤكد: لم أفكر للتجديد
أكد مدافع الأهلي المصري، سعد سمير، أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا للتفكير في التجديد للفريق الأحمر، معربًا في ذات الوقت عن سعادته بالتواجد مع القلعة الحمراء لفترة جديدة في مسيرته الكروية.
وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، قد قام بالتوقيع مؤخرًا على عقد جديد مع نادي القرن، يستمر بموجبه مع الفريق لثلاث سنوات مقبلة.
وقال سمير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "التواجد داخل النادي الأهلي يعد شرفًا كبيرًا لي، لقد قدم هذا الكيان الكبير بالنسبة لنا الكثير، وكوني أحد اللاعبين الذين ترعررعوا داخل النادي منذ 11 سنة، فالتجديد لم يستغرق مني أي وقت على الإطلاق".
وأضاف: "يجب أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي تتواجد فيه، وهو الأمر الذي أشعر به بالطبع، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطني بجماهير الأهلي".
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وتطرق اللاعب للحديث عن كواليس التجديد، مشيدًا بموقف إدارة النادي معه وخاصةً الرئيس محمود الخطيب.
وقال سعد في هذا الشأن: "كان موقف الأهلي معي إيجابيًا للغاية منذ البداية، والأمر جاء في نفس توقيت إصابتي، وتلقيت دعمًا كبيراً من الكابتن محمود الخطيب وكذلك مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وهو أمر رفع معنوياتي كثيرًا".
وأكمل: وعندما طلب النادي مني رفع اسمي من القائمة لقيد كهربا رحبت على الفور، خاصةً وأن إصابتي كانت تحتاج لفترة استشفاء تتراوح بين 8 و9 أشهر".
وتابع: "أنا سعيد بتقدير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسؤولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها",
كما تحدث اللاعب عن عودة النشاط الرياضي في مصر، وقال: "عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا".
ووجه سعد سمير في الختام رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء قائلًا: "ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان".