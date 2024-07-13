"سرقة في بلاد الإنجليز".. نجوم إسبانيا يتذكرون "الفضيحة الكبرى" أمام إنجلترا بيورو 1996!

ماذا حدث قبل 28 عامًا؟

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد مواجهة إسبانيا وإنجلترا غدًا الأحد، في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي تحتضنها ألمانيا.

وعاد البعض بالذاكرة إلى آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في اليورو، والتي تعود إلى عام 1996 في ربع النهائي بإنجلترا، حيث ذهبت المواجهة إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، والتي ابتسمت حينئذ للإنجليز (4-2).

"يتذكر الإسبان مباراة إنجلترا عام 1996، سرقة وأهداف ملغية وركلة جزاء غير محتسبة"، هكذا تلخص صحيفة ماركا المواجهة التي مر عليها 28 عامًا دون أن تنسى.

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ويقول خوليو ساليناس أحد نجوم المنتخب الإسباني حينئذ: "لا يمكنك اللعب ضد 80 ألف متفرج و11 لاعبا و3 حكام، لقد كانت عملية سرقة، كنا نستحق الفوز، وكنا أفضل بكثير منهم".

وأضاف رافا ألكورتا عن تلك الخسارة: "إنها ذكرى مريرة للغاية، كنا أفضل من إنجلترا ولعبنا مباراة جيدة، لكن هذه هي كرة القدم".

وعن الأخطاء التحكيمية في المباراة، قال خوسيه لويس بيريز كامينيرو: "لنا ركلة جزاء واضحة جدًا (لم تحتسب)"، وزاد أمافيسكا (كان على دكة البدلاء): "تم إلغاء هدفين بداعي التسلل، ولم يكن أي منهما تسللًا، إذا حدث ذلك الآن، فستكون فضيحة حقيقية".