ما هي قصة سجن رونالدينيو؟ وهل تدخل ميسي لإخراجه؟

رونالدينيو واحدًأ من أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، فبجانب منتخب البرازيل لعب لفرقٍ كبيرة مثل برشلونة وميلان، فلماذا سجن رونالدينهو؟ وكيف خرج؟

أحمد رضوان | تويتر

يتمتع رونالدينيو بشعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث أنه واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، كما أن تمتع بمشوارٍ مضئ مع الساحرة المستديرة قبل أن يعتزل، سواءً مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو ميلان أو حتى مع المنتخب البرازيلي.

ومع ذلك، ورغم وصوله لأعلى المستويات طوال مسيرته وما ترتب عليها من الحصول على أموالٍ طائلة، فقد تدهور حاله في العام الماضي انتهى به الحال بالسجن في باراجواي في مارس الماضي.

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قضى رونالدينيو 32 يومًا خلف القضبان، وذلك قبل الإفراج عنه بكفالة كبيرة، فلماذا سجن وكيف خرج؟ هذا ما يجيب عنه جول.

شاهد.. رونالدينيو يخرج من السجن

لماذا سُجن رونالدينيو؟

تم إيداع رونالدينيو في السجن في باراجواي بتهمة استخدامه لجواز سفر باراجواياني مزيف، وكان نزيلاً في سجن أجروباسيون إسبيسياليزادا ذو الإجراءات الأمنية القصوى في البلاد.

قُبض على نجم منتخب البرازيل السابق مع أجوه روبيرتو في بداية مارس 2020 لدى وصولهما أسونسيون عاصمة باراجواي، وبالطبع تم إيداعهما في السجن سويًا.

أوضح بيان صادر من وزارة الداخلية في باراجواي: "أصدر مكتب المدعي العام مذكرة باعتقالهما، واتهم اللاعب رونالدينيو باستخدام مستند عام بمحتوى زائف، وأصبح رهن الاحتجاز الوقائي".

زعم رونالدينيو الذي استولت السلطات البرازيلية على جواز سفريه البرازيلي والإسباني بسبب مشاكل قانونية مختلفه، أن جواز السفر الباراجواياني أُعطي له كهدية من راعٍ محلي.

وقال نجم برشلونة السابق أنه ارتكب خطأ ساذج باستخدامه، مدعيًا أنه كان يجهل العواقب.

تم التأكيد على هذا الخطأ من قبل المستشار القانوني لرونالدينيو كذلك، والذي ذهب أبعد من ذلك ووصف النجم البرازيلي بالأحمق.

ومع ذلك، لم توافق سلطات باراجواي على تحليل الموقف والإفراج عنه، بل تم وضعه في السجن.

وقضى ساحر برشلونة وميلان السابق فترة احتجازه في سجن شديد الحراسة، حيث القتلة واللصوص والمدانون في تهمٍ كثيرة، لكنه كان في منشأة منفصلة.

كيف قضى رونالدينيو فترة سجنه؟

على الرغم من السيناريو المشؤوم الذي وجد رونالدينيو نفسه فيه، إلا أنه مازال ملهمًا وتصدر عناوين الصحف خلال فترة سجنه لقدراته في كرة القدم، والتي كان يمارسها في فترته خلف القضبان.

تم الترحيب بالفائز بجائزة الكرة الذهبية 2005 في السجن، ولبراعته في مداعبة الساحرة المستديرة خاض بطولة في كرة القدم بالصالات وقاد فريقه للفوز بها.

ظهرت صور ولقطات فيديو من داخل السجن يظهر فيها رونالدينيو وهو يشارك في اللعبة، ولم تفارق ابتسامته المعتادة وجهه.

🇧🇷 Ronaldinho is playing football in jail and he's running the show by doing some tricks and flicks. This is like FIFA street in real life. 😲 pic.twitter.com/8tmXlgaW46 — FutbolBible (@FutbolBible) March 14, 2020

لذلك، عندما كان محتجزًا في جزء من السجن وصفه وزير الداخلية في باراجواي إيكليديس أكيفيدو بأنه "فندق تقريبًا"، فضل البرازيلي مشاركة الساحة مع الجميع.

على الرغم من الطبيعة الغريبة لقصة الحياة الحقيقة "معنى الآلة"، فإن الحقيقى المرة هي أنه تم حبسه في السجن وانتزاع حريته منه، وغاب شروق للشمس وقوس قزح، وهو ما دفع لاعب كرة القدم الباراجواياني السابق نيسلون كويفاس بأن صديقه فقد بسمته.

وقال كويفاس لرادي السي إن إن: "رونالدينيو ليس سعيد في جميع الأحوال، ما يميزه ابتسامته وطاقته الإيجابية وحضوره الدائم، لكن اليوم وبسبب الموقف الذي يعيشه، فقد بسمته لأنه في السجن، وهو مكان لم يعتد عليه".

Primera imagen de @10Ronaldinho 🇧🇷 disputando el campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido por ingresar a 🇵🇾 con pasaportes falsos.#Dinho #Ronaldinho pic.twitter.com/TTJ5gx0zTz — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 13, 2020

متى خرج رونالدينيو من السجن؟

تم الإفراج عن رونالدينيو وأخوه من السجن الباراجواياني مشدد الحراسة في 7 أبريل 2020، ووضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بعد أن دفع كفالة قدرها 1.6 مليون يورو.

Ronaldinho has been released from prison in Paraguay after paying 1.6 million US dollars 👇 pic.twitter.com/ffhRKN79YM — Goal (@goal) April 8, 2020

قضى البرازيلي 32 يومًا في سجن شديد الحراسة، وعليه الآن أن ينتظر قيد الإقامة الجبرية لحين موعد محاكمته.

تم رفض طلب الكفالة الذي قدمه رونالدينيو قبل ذلك لتخوف السلطات من هروبه، وقد أشارت التقارير إلى أن مهاجم برشلونة السابق كان عليه أن يقضى عقوبة تتخطى الستة أشهر في السجن، لكن على ما يبدو أنه سيقضي هذه المدة في الفندق.

هل تدخل ميسي لإخراج رونالدينيو من السجن؟

خرجت تقارير من TNT تشير إلى أن ليونيل ميسي هو من دفع الكفالة لرونالدينيو لإخراجه من السجن، وذلك بعد أن أكدت أيضًا إلى أن إنتر بدأ في التفاوض معه.

وحول ذلك، قال ميسي إن كل هذه الأشياء ليست صحيحة، ونفى أن يكون له صلة بكل ما قيل حول رونالدينيو وكذلك حول الرحيل عن صفوف برشلونة.

وأضاف في رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "ما قالوه في نفس الصحيفة قبل بضعة أسابيع كان كاذبًا أيضًا. الحمد لله لم يصدقهم أحد"

وكان رونالدينيو قد خرج من السجن وذهب للإقامة الجبرية في أحد الفنادق في باراجواي على ذمة القضية، ما جعل البعض يربط بين ذلك وبين تكفل ميسي بدفع المبلغ.

يذكر أن قائد برشلونة بات يرد علنًا على كل الاتهامات عكس ما اعتاد عليه سابقًا، حيث دخل في صراع مع إدارة فريقه أيضًا من خلال رسائل إنستجرام.