شاهد.. رونالدينيو يخرج من السجن

الحكومة الباراجوية قررت إخلاء سبيله بعد دفع الكفالة

قررت حكومة دولة باراجواي إخلاء سبيل أسطورة برشلونة ، رونالدينيو، بعد دفع الكفالة إلا أنّه لا يزال تحت الإقامة الجبرية.

رونالدينيو تواجد في السجن بعد اعتقاله في باراجواي بتهمة تزوير جواز سفر للخروج من البرازيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ الحكومة قررت إخلاء سبيل اللاعب بعد دفع كفالة قدرها 1.6 مليون دولار، إلا أنّه أصبح قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق.

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بطل كأس العالم في 2002 قضى 32 يومًا في السجن بعد القبض عليه هو وشقيقه يوم 6 مارس الماضي.

وخرج المحامي الخاص بصاحب الـ 40 عامًا ليؤكد أنّ رونالدينيو لا يعلم أي شيء عن الإجراءات القانونية وأنّه "أحمق" تسبب في إلقاء القبض عليه.

أسطورة برشلونة قضى فترته في السجن يلعب كرة القدم وحقق بطولة مسجلًا 5 أهداف في مباراة واحدة انتهت بفوز فريقه بـ 11 هدفًا.

كما لعب كرة التنس - وهي تشبه رياضة التنس ولكن تُلعب بالقدم - وخسر البطولة مع زميله أمام متهم بجريمة سرقة وآخر بجريمة قتل.

وفي سياق متصل قامت شركة "EA Sports" للألعاب الإلكترونية، بإزالة جميع بطاقات رونالدينيو بلعبة "فيفا"، بعد الفترة التي قضاها بالسجن، وذلك وفقاً لما أكدته شبكة "ESPN" البرازيلية.

جدير بالذكر أنّ اللاعب احتفل بعامه الـ 40 داخل السجن وأقام حفل شواء.