تصريح مثير من النجم الإنجليزي..

أعرب هاري كين نجم بايرن ميونخ عن جاهزية فريقه لمواجهة برشلونة خارج الديار يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن كين من تسجيل 3 أهداف في الفوز على شتوتجارت (4-0)، لينهي سلسلة سلبية من 4 مباريات دون تسجيل.

وقال كين، في مقابلة صحفية عقب مواجهة شتوتجارت: "روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة مهاجم رائع، أحد أفضل لاعبي جيلي".

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وأضاف: "ستكون مباراة خاصة، الكثير منا يعرف مدربه جيدًا (هانز فليك)، نتوقع خصمًا يرغب في الحصول على الكرة والضغط عاليًا، إنها معركة صعبة، لكننا نواجهها بثقة".

وخسر برشلونة في الجولة الافتتاحية بدوري الأبطال أمام موناكو (2-1) خارج الأرض، قبل أن يهزم يونج بويز (5-0) في إسبانيا.

أما بايرن ميونخ فحقق الفوز على ضيفه دينامو زغرب بنتيجة 9-2، قبل أن يخسر خارج الديار أمام أستون فيلا بهدف نظيف.