سباليتي: أشكر الرب على العمل مع توتي

مدرب الذئاب السابق يكيل المديح لأسطورة روما

أبدى المدير لوتشانو سباليتي، سعادته بالعمل ورؤية فرانشيسكو توتي أسطورة روما السابق في التدريبات.

وتواجد سباليتي، في الدورة السابعة لجامعة LUISS، لتحضير المدربين.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية: "اعتبر نفسي محظوظاً لأنني أتيحت لي الفرصة لرؤية توتي، في التدريبات وليس فقط في المباريات مثلكم".

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وواصل: "أهدافه الرائعة وظهوره الجيد في المباريات، كان هناك مثله وأكثر منه في التدريبات".

وتابع: "أرغب في شكر توتي على إظهار ذلك أمامي في التدريبات، وأشكر الرب على إعطائنا توتي".

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ودرب سباليتي، روما في الفترة من 2005 وحتى 2009، ثم عاد بعد ذلك في ولاية جديدة من 2016 وحتى 2017.

جدير بالذكر أن توتي أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2017، وبدأ بعدها العمل الإداري مع روما لفترة قصيرة واتجه بعد ذلك للعمل الخاص.