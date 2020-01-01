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روما يتعاقد مع موهبة برشلونة بشكل نهائي

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جناح برشلونة كارليس بيريز ينتقل إلى روما بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء

أعلن روما رسميًا التعاقد بشكل نهائي مع جناح برشلون ةكارليس بيريز بعد أن تم تفعيل بند الشراء الموجود في عقده مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وكان روما قد حصل على خدمات لاعب برشلونة الشاب خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

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    ووضحت المصادر أن العقد كان ينص على تحول اللاعب إلى ملكية روما بمجرد حصوله على نقطة واحدة مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

    وبالفعل شارك اللاعب كأساسي مع الفريق في المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري الإيطالي أمام ليتشي نهاية الأسبوع الماضي.

    وفاز روما بأربعة أهداف مقابل لا شيء على غريمه في مباراة تألق فيها كارليس بيريز، وذلك بعد أيام من تسجيله لهدف في مرمى جينت في الدوري الأوروبي.

    وسيصل المبلغ الإجمالي للصفقة سواء ثمن الإعارة أو أحقية الشراء إلى 12 مليون يورو، سيتم توزيعها بواقع مليون للإعارة و11 مليونًا لأحقية الشراء.

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    يذكر أن روما يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس على سلم الترتييب في الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة جمعهم من 25 مباراة خاضها حتى الآن.

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