ماذا قال عاشق رونالدو؟

كشف صانع المحتوى الشهير "سبيد"، المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن خططه للمشاركة في سباقات العدو بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (لوس أنجلوس 2028).

وقال اليوتيوبر البالغ من العمر 19 عامًا، خلال ظهوره في مؤتمر كومبلكسكون لاس فيجاس: "سأشارك في سباق 100 متر و50 مترًا وربما 200 متر في أولمبياد 2028".

وعندما لفت أحدهم انتباهه بأنه لا يوجد سباق 50 مترًا في الألعاب الأولمبية، تلعثم سبيد للحظة ثم قال: "أعني 100 متر".

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ويشتهر سبيد باختبار قدراته الرياضية في مقاطع الفيديو الخاصة به، وغالبًا ما يتفاخر بأنه "أسرع رجل على قيد الحياة"، وها هو يريد التنافس مع أسرع العدائين في العالم.

على الرغم من أن متابعي سبيد منذ سنوات اعتادوا على مشاركته في تجارب رياضية غريبة، إلا أن هذا الإعلان صدم معجبيه، كما أثار ضحك وسخرية كثيرين بعد تصريحه عن (سباق الـ50 مترًا).

وقال أحد مستخدمي منصة إكس: ""يا رجل، مجرد تفكيره بوجود سباق 50 مترًا في الأولمبياد يظهر مدى جنونه".