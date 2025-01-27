"سجلنا سباعية لكن موقف جافي أكثر ما أعجبني".. فليك يتغنى بإيثار نجم برشلونة "الغائب" عن اكتساح فالنسيا!

ماذا قال المدرب الألماني؟

تغنى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بنجم الفريق جافي، الذي غاب عن الفوز الكبير (7-1) على حساب فالنسيا أمس الأحد بالدوري الإسباني.

وأجلس المدرب الألماني لاعبه جافي على مقاعد البدلاء في مواجهة فالنسيا، لإراحته بعد الجهد الكبير الذي بذله في مواجهة بنفيكا الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "ماركا": "سجلنا العديد من الأهداف، لكن الموقف الذي أُعجبت به أكثر هو المُحادثة التي أجريتها مع جافي".

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وأضاف: "قلت له إنني سأُشركه في آخر 15 دقيقة، فقال لي لا، أشرك بابلو توري. من الرائع رؤية مدى ترابطهم".

بالفعل أشرك المدرب الألماني لاعبه بابلو توري في آخر 12 دقيقة من المباراة، ليرفع صاحب الـ21 عامًا إجمالي مشاركاته إلى 12 مباراة في مختلف المسابقات بإجمالي 373 دقيقة لعب.