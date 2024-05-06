“سأكون جزءًا من المرحلة الانتقالية”.. فان دايك يوجه رسالة صادمة للفرق السعودية!

فان دايك يحدد موقفه من الرحيل عن ليفربول...

رد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على الأنباء التي انتشرت حول رحيله عن صفوف فريقه في الفترة القادمة، وسط اهتمام من بايرن ميونخ، وبعض أندية الدوري السعودي.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي نتحدث عنه، لا توجد أخبار عن رحيلي، النادي حاليًا مشغول بمن سيكون المدرب الجديد، هذا هو تركيزنا في الوقت الحالي".

وتابع: " كما قلت من قبل أنا سعيد جدًا هنا، أحب النادي والجميع يمكنه ملاحظة هذا الأمر، إنه جزء كبير من حياتي بالفعل، وهذا كل ما يمكنني قوله".

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وأضاف: "تركيزنا الآن كله تجاه آخر مباراتين في الدوري، ثم بعد ذلك من سيكون مدربنا الجديد، وستكون هناك فترة انتقالية كبيرة جدًا، سأكون جزء منها".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى اهتمام بايرن ميونخ، بالتعاقد مع المدافع الهولندي، في رحلة إعادة هيكلة الفريق البافاري، استعدادًا للموسم الجديد، بعد خسارة لقب الدوري هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2013.