"سأعود لألعب مباراة أخرى!".. تعليق مثير لميسي يكشف كواليس غيابه أمام نجوم هونج كونج

البرغوث جلس طوال اللقاء بجوار سواريز وبوسكيتس وألبا

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، على الأزمة الناجمة عن عدم مشاركته خلال مباراة فريقه أمام نجوم هونج كونج.

ولعب إنتر ميامي، مباراة ودية الأحد الماضي أمام نجوم هونج كونج، في إطار استعدادات الفريق الأمريكي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يشارك ميسي في اللقاء، لكنه جلس على مقاعد البدلاء طوال اللقاء بجوار جوردي ألبا وبوسكيتس ولويس سواريز.

وقال ميسي، في مؤتمر صحفي، قبل مباراة إنتر ميامي الودية أمام فيسيل كوبي في ختام الجولة الآسيوية: "كان من سوء الحظ أنني لم أتمكن من اللعب في مباراة هونج كونج.. آمل أن نتمكن من العودة ولعب مباراة أخرى هناك".

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وأضاف: "لقد أجريت أشعة رنين مغناطيسي وتبين أنني مصاب في عضلة المقرب وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن ألعب لأن الألم مازال مستمرًا.. أريد دائمًا المشاركة.. أريد اللعب".

عدم مشاركة ميسي، في اللقاء تسبب في غضب كبير من جمهور هونج كونج، الذي كان يطمح لمشاهدة النجم الأرجنتيني، وقاموا بشراء تذاكر اللقاء لأجل هذا السبب، ولم يقتصر الأمر على الجمهور فقط بل أصدرت الحكومة بيانًا تهاجم فيه الشركة المنظمة للمباراة.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن وزير الثقافة والرياضة في هونج كونج، أن الشركة المنظمة للمباراة قد وقعت على بند في العقد ينص على مشاركة ميسي، في نصف المباراة على الأقل.

يذكر أن ميسي كان قد شارك في دقائق قليلة أيضًا خلال مباراة النصر السعودي والتي خسرها فريقه بسداسية نظيفة، بعد يومين فقط من مشاركته في مباراة الهلال بالكامل.