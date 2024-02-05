ثاروا على الجميع وطالبوا باستعادة أموالهم .. ميسي رفض تهدئة جماهير هونج كونج

ميسي رفض تهدئة جماهير هونج كونج الغاضبة...

يستمر الهجوم على ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، من جماهير هونج كونج، بعد عدم مشاركة البرغوث الأرجنتيني، في مباراة فريقه الودية أمام نجوم هونج كونج.

ولعب إنتر ميامي، مباراة ودية يوم أمس الأحد أمام نجوم هونج كونج، في إطار استعدادات الفريق الأمريكي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يشارك ميسي في اللقاء، ولكنه جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

عدم مشاركة ميسي، في اللقاء تسبب في غضب كبير من جمهور هونج كونج، الذي كان يطمح لمشاهدة النجم الأرجنتيني، وقاموا بشراء تذاكر اللقاء لأجل هذا السبب، ولم يقتصر الأمر على الجمهور فقط بل أصدرت الحكومة بيانًا تهاجم فيه الشركة المنظمة للمباراة (طالع التفاصيل).

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وبحسب ما ذكرته صحيفة " China Daily reports" فإن وزير الثقافة والرياضة في هونج كونج، أكد أن الشركة المنظمة للمباراة قد وقعت على بند في العقد ينص على مشاركة ميسي، في نصف المباراة على الأقل.

كما كشف الوزير أيضًا عن وجود بعض المقترحات لتهدئة الجماهير، منها أن يتحدث ميسي إليهم عقب اللقاء، أو يتسلم جائزة نيابة عن فريقه، ولكن كل تلك المقترحات تم رفضها، مما تسبب في زيادة غضب الجماهير وإطلاق صافرات الاستهجان، وطلب بعض الحضور استرداد أموالهم.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي، سيواصل جولته الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، وسيطير إلى اليابان لمواجهة فيسيل كوبي في مباراة ودية، قبل العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.