"سأشتري البيرة".. كلوب يترقب الاحتفال ببطولات جديدة بعد الحكم في "مخالفات مانشستر سيتي"

"يا لها من عناوين رئيسية"

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق عن الاتهامات التي يواجهها مانشستر سيتي فيما يتعلق بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يواجه اتهامات تتعلق بـ150 مخالفة في قواعد اللعب المالي النظيف، وقد تصل العقوبات إلى حرمان الفريق من البطولات التي حققها في السنوات الماضية.

وتوّج كلوب بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة في 9 سنوات مع ليفربول، بينما خسر اللقب 6 مرات لصالح مانشستر سيتي (2 منها بفارق نقطة واحدة).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسُئل كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن ردة فعله إذا مُنح ليفربول الألقاب (حال صدر حكم بإدانة السيتي): "نحن نقترب (من الحكم) هل سيحدث؟ لا أقول أي شيء".

وأضاف: "إذا حدث ذلك (وصدر حكم بأحقية ليفربول في بعض البطولات)، فقط احجزوا الرحلة وأنا سأشتري البيرة، مهما كان لدينا للاحتفال بالبطولات".

وختم: "سنقيم موكبنا الخاص في حديقتي. يا إلهي يا لها من عناوين رئيسية، سنرى، لم أتابع الأمر برمته (الشكوى)، أنا مندهش لأنك تخبرني أنه على بعد شهرين سيصدر الحكم، لننتظر ونرى".