"سأستمر 4 سنوات أخرى".. نادٍ ألماني يستعين بلاعب عمره 81 عامًا في مباراة رسمية!

ما زال بحالة جيدة ويريد المزيد!

شارك هاينز فوكر، صاحب الـ81 عامًا مع فريقه Spvgg Sötern في المباراة الأخيرة من الموسم بدوري الولايات والمناطق الألماني للهواة.

المدرب ريكو كوستا واجه أزمة كبرى بسبب نقص اللاعبين في الفريق قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام فريق FC Blau-Weiß St. Wendel 2.

وقرر كوستا اللجوء إلى هاينز فوكر في المباراة الأخيرة بدوري منطقة سارلاند، حيث كان عضوًا في مجلس الإدارة، ثم أصبح عضوًا فخريًا بالنادي.

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ونقلت صحيفة " kicker" الألمانية عن كوستا قوله: "إنه يجلس دائمًا خلف مقاعد البدلاء في كل مباراة على أرضنا، ويخبرني عن مدى سوء لعبنا ومدى جودتهم قبل ذلك".

شارك فوكر في المباراة بالدقيقة 88، وكان فريقه متأخرًا بنتيجة 3-2، ولم تتغير النتيجة بعد مشاركته، إذ علق: "كانت دقائق مشاركتي قليلة جدًا، بمجرد دخولي أطلقت صافرة النهاية".

وعن ذلك علق المدرب البالغ من العمر 45 عامًا: "فوكر في أفضل حالاته، إذ كان يتواجد على مقاعد البدلاء حتى سن الـ70، ويقول إنني يجب أن أستخدمه مرة أخرى، إنه لا يريد إنهاء مسيرته حتى يبلغ 85 عامًا".