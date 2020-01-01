ساوثجيت: أمم أوروبا قد تتعرض للإلغاء

هل يضرب كورونا اليورو في مقتل مجدداً؟

تحدث مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت عن تأثير فيروس كورونا على إقامة بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل من عدمه، واحتمالية إلغاء المسابقة أو تغيير نظامها.

يورو 2020 والتي كان يفترض أن تقام في 12 مدينة أوروبية تم تأجيلها للصيف المقبل بعد جائحة كورونا وتوقف النشاط الكروي حول العالم.

وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها الصحافة الإنجليزية قبل لقاء بلجيكا بدوري الأمم: "أعتقد أن من الممكن أن يتغير الأمر كثيراً في الشهور القادمة، حقيقة لا نعرف".

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وأضاف: "لا يمكنك القول بكل أريحية إن البطولة ستقام الصيف القادم، لا يمكنك أيضاً القول إنها ستقام بنفس النظام المتفق عليه الآن".

واستمر المدرب: "بالتأكيد إنجلترا قادرة على التنظيم، ويمبلي يفترض أن يحتضن عديد اللقاءات ولكن من المستحيل معرفة ما سيحدث، يجب أن نستعد لكل الاحتماليات".

وتم تأجيل المسابقة للصيف القادم لتلعب ما بين شهري يونيو ويوليو، ويفترض أن تقام بنفس النظام وفي نفس المدن المتفق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

إنجتلرا فازت ودياً على ويلز بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، وتلعب بدوري الأمم الأوروبية مع بلجيكا هذا الأحد.