إنجلترا تكتسح ويلز وبلجيكا تتعادل أمام ساحل العاج

نتائج المباريات الودية للثامن من أكتوبر بين بلجيكا وساحل العاج وبين إنجلترا وويلز

حسم المنتخب الإنجليزي الديربي البريطاني أمام نظيره منتخب ويلز حينما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة ودية.

وعلى صعيد آخر، خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة بين بلجيكا وساحل العاج في ودية أخرى.

وفي مواجهة إنجلترا وويلز تقدم المتألق كالفرت لوين للإنجليز في شوط المباراة الأول وانتهى على ذلك النصف الأول منها.

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وفي الشوط الثاني سجل كونور كودي الهدف الثاني قبل أن يختتم داني إنجز الثلاثية بالهدف الثالث قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

بينما في مواجهة بلجيكا وساحل العاجانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي دون أهداف ومع قليل من الفرص الحقيقية.

وفي الشوط الثاني سجل باتشواي للمنتخب البلجيكي قبل أن يعدل نجم ميلان فرانك كيسي النتيجة لصالح المنتخب الإيفواري من ركلة جزاء.

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يذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد مواجهات ساخنة بين المنتخبات الأوروبية الكبرى في منافسات بطولة دوري الأمم.