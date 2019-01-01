ساوثجيت: أزمة ستيرلينج وجوميز أضافت قوة إلى منتخب إنجلترا

تصريحات مميزة من المدرب الإنجليزي..

يدّعي جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن الأزمة التي نشبت بين جو جوميز ورحيم ستيرلينج في المعسكر الأخير للإنجليز تسببت في إضافة نوع من أنواع القوة إلى المنتخب باعتبارها أدت إلى وحدة الصف.

جوميز وستيرلينج تشاجرا نتيجة لمباراة فريقهما ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث لم يتمالك الأخير أعصابه وقام بضرب الأول كنتيجة لشجار سابق بينهما خلال المباراة.

وعقب هذا الشجار استبعد ساوثجيت ستيرلينج من المباراة التالية، قبل أن يخرج لاعب السيتي ويقدم اعتذاره علانية لجوميز والجماهير ويُفسر ما حدث بأنه أمر خرج عن سيطرته ويشعر بالأسف والندم عليه، لينخرط بعدها بشكل طبيعي في معسكر الأسود الثلاثة.

ساوثجيت عاد ليفتح القصة كلها من جديد ليأخذ منها العظة، حيث قال "لا توجد رحلة سلسلة بدون أزمات لفريق ما. أعتقد أن مثل هذه اللحظات الصعبة هي التي تعرف فيها الأشخاص جيدًا، وتأتي لك الفرصة لتتصرف كفريق واحد بشكل أو بآخر.".

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كما أضاف "يمكنك طي الأشياء أو السقوط إلى حد ما، أو يمكنك أن تتفاعل بالطريقة الصحيحة. بعض التحديات التي كانت أمامنا في مباراة الجبل الأسود وكذلك بلغاريا كانت أكبر من مجرد كرة قدم.".

"لقد أدركنا أنها كانت مهمة لنا كفريق، حيث يشعر الجميع بالدعم وشعرنا أننا متحدين في كل خطوة اتخذناها، وصلنا بالفعل لهذه المرحلة بعد عام من العمل سويًا."

الجدير بالذكر أن قرعة كأس الأمم الأوروبية قد أوقعت منتخب إنجلترا في مجموعة واحدة مع منتخب التشيك وكرواتيا مع منتخب رابع يُحدد بعد نهاية ملحق التصفيات في مارس المقبل.