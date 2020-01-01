ساني: جوارديولا ساعدني وأنصح ألابا برفض مانشستر سيتي

تصريحات ساني عن ألابا وجوارديولا

أكد ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي المنضم حديثًا لبايرن ميونخ، أنّ علاقته مع بيب جوارديولا جيدة للغاية، إلا أنّه نصح زميله دافيد ألابا بعدم الموافقة على عرض الفريق الإنجليزي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات ألابا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويحاول برشلونة ضم اللاعب ولكنّه ينتظر الحصول عليه بالمجان في صيف 2021 بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

وقال ساني في حوار مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "علاقتي مع بيب جوارديولا جيدة، ولم نصل أبدًا لمرحلة من الملل والتعب بيننا".

وتابع: "أنا ممتن للغاية لكل شيء تعلمته من بيب، لقد ساعدني بصورة كبيرة فهو شخص مهووس بالتفاصيل ويسعى لتطوير اللاعبين يومًا وراء يوم. كنت أعيش معه في نفس البناية في مدينة مانشستر ولذلك اعتدت مقابلته كل يوم".

اللاعب الألماني أكد أنّه مستعد للمنافسة مع زملائه لضمان الحصول على مقعد أساسي، مشيرًا إلى أنّ بيئة العمل في البافاري جيدة للغاية ويراه الفريق القادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وواصل: "أتمنى استمرار ألابا، وأرغب في اللعب بجواره، إنّه لاعب رائع وشخص عظيم ونحن أصدقاء منذ فترة ولقد أثبت من قبل أنّه أحد أفضل الأظهرة في العالم".

واختتم: "كنت مندهشًا من هؤلاء الذين تحدثوا عن مشكلة بيني وبين مدرب ألمانيا، لواكيم لوف، تواجد أي أزمة بيننا وأحاول التركيز على العودة وتقديم أفضل ما لدي لأجل المشاركة مع المنتخب مرة أخرى".

جدير بالذكر أنّ ساني كان قريبًا من بايرن ميونخ في الصيف الماضي ولكن الإصابة أجلت الصفقة لموسم كامل.