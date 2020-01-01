مانشستر سيتي يحاول إجبار بايرن على صفقة تبادلية لضم ساني

الصفقات التبادلية شعار ميركاتو الصيف

تحدثت تقارير في عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بحسب طلب النادي الإنجليزي من أجل الاستغناء عن نجمه ليروي ساني لنظيره الألماني.

بايرن ميونخ لم يخف اهتمامه بضم الجناح الألماني منذ الصيف الماضي، ولكن إصابته على مستوى الركبة أجلت الصفقة للميركاتو الحالي.

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الصحفي في "أتلتيك" ديفيد أورنستاين كشف أن مانشستر عرض على بايرن الحصول على خدمات دافيد ألابا في صفقة تبادلية من أجل الموافقة على رحيل ساني في الاتجاه المقابل.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونخ رافض تماماً للفكرة بسبب عدم رغبته في التفريط بمدافعه النمساوي الذي يعد بالنسبة له لاعباً أساسياً.

وينتهي عقد ألابا في 2021، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده، وسط حديث عن اهتمام من عديد الأندية في إنجلترا وخارجها بالظهير الأيسر.

وعلى الجانب الآخر، مانشستر سيتي كان قد اعترف برغبة ساني في الرحيل عن صفوفه هذا الصيف، وذلك على لسان مدربه بيب جوارديولا الأسبوع الماضي.

آخر التقارير كانت قد أشارت إلى طلب سيتي مبلغاً في حدود 80 مليون يورو لبيع الألماني، بينما يعرض بايرن ميونخ فقط نصف المبلغ.