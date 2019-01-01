سانشيز يتحدث عن الهزيمة أمام السعودية والخروج من خليجي 24

قطر تودع منافسات خليجي 24

تحدث الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، عن الخسارة أمام نظيره السعودي، في نصف نهائي "خليجي 24" وأسباب الهزيمة.

كان العنابي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى في ترتيب مجموعات كأس الخليج العربي المقام في قطر.

وقال سانشيز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أبارك للسعودية على الفوز، سيطرنا على المباراة ولكن لسوء الحظ لم نسجل ولم نكن نتميز بالدقة في اللمسة الأخيرة ".

وأضاف: " أغلقوا المساحات أمامنا، هاجمنا أمام فريق يلعب بعشرة مدافعين في فترات الشوط الثاني وسنحت لنا العديد من الفرص من مختلف الاتجاهات سواء الأطراف أو من العمق ولكن لم نوفق في التسجيل".

وتابع: "المنافسات تختلف عن الأخرى، فهناك اختلاف بين كأس آسيا وبين خليجي، وهنا خلقنا العديد من الفرص أمام منتخب صعب شارك في المونديال ويمتلك تجربة وفعلنا كل شيء أمامه باستثناء تسجيل الأهداف".

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ويواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد تأهل الأخير على حساب العراق بركلات الترجيح.