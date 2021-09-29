سانتياجو مونوز: النجم الشاب الذي اختار نيوكاسل لكتابة قصته

انضم المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا إلى نيوكاسل في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2021 قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي..

كمشجعين لكرة القدم ، نسمع باستمرار عبارة "لا يمكنك كتابة هذا السيناريو" عندما يُخرج فريق أو لاعب شيئًا غير متوقع في ميدان اللعب.

ولكن عندما أعلن نيوكاسل عن لاعبه الجديد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2021 ، كان هناك شعور بأن هذا السيناريو قد كتب بالفعل.

في عام 2005 ، توافد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على دور السينما لمشاهدة فيلم "جول!" ، وهو فيلم كان منتظرًا منذ فترة طويلة نظرًا لأنه تم تصويره جزئيًا في الملاعب والذي وعد بظهور بعض أكبر نجوم اللعبة. .

كان ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان وراؤول من بين أولئك الذين لعبوا أدوارًا كبيرة ، لكن نجم العرض كان شخصية تدعى سانتياجو مونيز لعبها كونو بيكر.

ترك مونوز الشاب المكسيكي عائلته في الولايات المتحدة لمتابعة حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف ، واستقر في إنجلترا قبل أن يصبح نجمًا لنيوكاسل.

لذلك ، عندما أعلن نادي نيوكاسل أنه تعاقد مع شاب مكسيكي اسمه سانتياجو مونوز ، لم يكن مفاجئًا أن انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث أصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا نجمًا حتى قبل أن يصل إلى الشمال الشرقي.

انضم مونوز إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا من سانتوس لاجونا ، وسيبدأ في اللعب مع فريق تحت 23 عامًا للنادي حيث يتأقلم مع كرة القدم الإنجليزية.

ما إذا كان بإمكانه محاكاة شخصية الفيلم ويصبح المفضل لدى جمهور سانت جيمس بارك يظل موضع نقاش ، لكن الإشارات حتى الآن مشجعة على الأقل.

قصة مونوز ومونيز متشابهة إلى حدٍ ما. غادرت عائلتيهما المكسيك إلى الولايات المتحدة على أمل أن يعيشا "الحلم الأمريكي" ، على الرغم من أن مونوز ولد بالفعل في إل باسو ، تكساس ، بينما ظهرت الشخصية المتخيلة مونيز وهي تعبر الحدود عندما كان طفلاً.

كلاهما، بدآ كرة القدم في الولايات المتحدة ، حيث عٌرف مونوز لأول مرة في عام 2017 عندما شارك في برنامج Allstate Dream Alliance التابع لشركة Alianza de Futbol ، حيث يتم تقديم تجارب للشباب من المجتمع الإسباني في محاولة لخطف عيون الكشافة.

برز مونوز على الفور ، وتحرك سانتوس بسرعة للتوقيع مع المهاجم ، ودمجه في الأكاديمية في أقرب وقت ممكن.

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وسرعان ما تم تشبيهه بمهاجم سانتوس الأسطوري جاريد بورجيتي ، خاصة لقدرته على التمرير والطريقة التي يمكنه بها فتح الدفاعات.

ومع ذلك ، سرعان ما أصبح واضحًا أنه كان لاعب أفضل في الدوران من الدولي المكسيكي السابق ، مع حرص مونوز على العمل بشكل أكبر كصانع ألعاب يخلق مساحة لزملائه في الفريق ، في حين أن قدرته الاستثنائية على المراوغة تشير أيضًا إلى إنه مختلف عن بورجيتي.

تمت مقارنته مؤخرًا بنجم التريكولور الحالي راؤول خيمينيز ، نظرًا لاستعداده لمغادرة منطقة الجزاء والمساهمة في بناء اللعب ، في حين أن الدقة في تسديداته - خاصة من مسافات بعيدة - مماثلة لنجم الذئاب.

وقال خايمي لوزانو مدرب المكسيك تحت 20 عامًا بعد استدعاء مونوز للمشاركة في تصفيات الأولمبياد في مارس "رأيته منذ بدايته ويبدو أنه كان في الفريق الأول لفترة طويلة. تابعته في كأس العالم تحت 17 سنة وكان أحد أفضل اللاعبين."

أقيمت كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل عام 2019 ، وساعد مونوز المكسيك للوصول إلى النهائي، وسجل "هدف البطولة '' ضد اليابان في دور الـ16، قبل أن يخسروا 2-1 على يد أصحاب الأرض.

قال مونوز لشبكة ESPN في مقابلة حديثة: "هناك جيل من اللاعبين ، أرى أنه جيل ذهبي ، من فريق تحت 17 سنة. قل للناس ألا ينزلوا من هذا القارب ، أن يثقوا بنا ، لأن المزيد من اللاعبين قد ظهروا أيضًا. نحن مستعدون ويجب أن نثق في العملية".

على الرغم من حديثه، فإن مونوز نفسه ليس مرتبطًا بنسبة 100% بتمثيل منتخب المكسيك ، على الرغم من وجود فراغ محتمل بالنسبة له لملئه في السنوات القليلة المقبلة.

يمكن للشاب المولود في أمريكا تغيير ولاءاته واللعب مع منتخب الولايات المتحدة ، وقد قال لـ Futbol Americas: "أنا لست متزوجًا من المكسيك. الباب لا يزال مفتوحًا".

لكن هذا النقاش يمكن أن يتأجل. ينصب تركيز مونوز الوحيد الآن على إثبات نفسه في محيطه الجديد بعد صيف من الاضطرابات حيث بدأ الشاب التخطيط للحياة في أوروبا.

انتشرت شائعات منذ بداية عام 2021 بأن مونوز كان حريصًا على مغادرة سانتوس ، مما وضع النادي في موقف صعب.

على الرغم من أنهم لم يرغبوا في خسارة لاعب ظهر لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في أكتوبر 2020 وقدم ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة له مع الفريق الأول ، إلا أنهم كانوا قلقين بشأن خسارته مجانًا عندما ينتهي عقده في عام 2022.

وافق سانتوس في النهاية على أنه إذا وصل عرض من أوروبا ، فسيسمحون لمونوز بالمغادرة ، على الرغم من أن اللاعب نفسه أصبح غير مستقر منذ ذلك الحين ، بل إنه رفض استدعاء للعب في الألعاب الأولمبية - حيث فازت المكسيك بالميدالية البرونزية - بينما كان ينتظر لتحركه عبر المحيط الأطلسي.

جاء العرض في النهاية من نيوكاسل ، الذي لديه خيار التوقيع الدائم في أي وقت خلال العام ونصف العام المقبل.

قال مونوز عند وصوله: "أنا لست تحت الضغط ، عقليتي مختلفة وأنا هادئ. لقد تحدثت إلى أشخاص من نيوكاسل ، وليس هناك عذر بالنسبة لي لعدم القتال من أجل مكان في الفريق الأول."

إذا كان هذا سيحدث ، بالطبع ، فإن الهدف! سيضبح المرجع الأكثر شيوعًا. لكن مونوز لديه القدرة والثقة للتخلص من التشبيه ويصبح نجمًا فريدًا من نوعه.

هو شاب حريص على كتابة قصته الخاصة به ، وليس اتباع سيناريو أي شخص آخر.