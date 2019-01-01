سانتو: ماذا أقول عن مورينيو؟ انظر إلى ما فعله أينما ذهب!

إشادة كبيرة بالسبيشال وان..

أبدى نونو سانتو، المدير الفني لولفرهامبتون، إعجابه الكبير بجوزيه مورينيو مدرب توتنهام، واعتبر أن السبيشال وان هو واحد من أعظم المدربين في كرة القدم وأن تأثيره ملحوظ على أي مكان قد عمل فيه.

سانتو كان واحدًا من اللاعبين في كتيبة مورينيو خلال توليه تدريب بورتو، وقد كان جزءًا من الفريق الذي توِّج بلقب دوري أبطال أوروبا التاريخي للنادي البرتغالي، لذلك فيتمتع بعلاقة مميزة للغاية مع المو.

ولفرهامبتون سوف يلتقي مع توتنهام مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في مباراة هي الثانية لسانتو كمدرب في مسيرته أمام مورينيو، فكانت الأولى إبان تولي الأخير مهمة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

سانتو تحدث إلى الصحافة عن مورينيو ومواجهته وقال "إنه أحد أعظم المدربين في كرة القدم، سيكون من دواعي سروري أن أستقبله هنا في مولينكوس، إنه لمن دواعي سرورًا دومًا أن ألتقي به وأتحدث معه.".

كما أضاف "لا يجب عليّ أن أقول أشياءً كثيرة عنه، فقد انظر إلى ما فعله مورينيو أينما ذهب في مسيرته.".

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وعن مواجهة توتنهام، قال سانتو "ما أعرفه حقًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية. منافسنا فريق رائع ومعه مدرب رائع ولاعبون رائعون، لذلك ستكون المباراة صعبة علينا.".

وأتم "ولكننا سنتنافس معهم، الأمر دائمًا يتعلق بالتنافس بالنسبة لنا بغض النظر عن الخصم الذي نواجهه. الآن نركز على مباراة الخميس في الدوري الأوروبي وما فعلناه، أتابع المباراة من جديد لرؤية السلبيات والإيجابيات، نريد أن نلحق بركب الكبار بالفوز على توتنهام.".

جديرٌ بالذكر أن ولفرهامبتون يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يأتي توتنهام ثامنًا برصيد 23 نقطة، ويستطيع كل منهما الاقتراب من المربع الذهبي حال الفوز بعد الهزيمة المفاجئة لتشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة، على يد بورنموث بهدف نظيف.