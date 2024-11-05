خاص | حقيقة مفاوضات سانتوس لخطف نيمار من الهلال .. ومفاجأة عن مُفجر جدل الصفقة!

مستقبل نيمار مع الهلال أصبح "لغزًا كبيرًا"..

في الأيام القليلة الماضية، زادت الأنباء بشأن عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى العملاق المحلي سانتوس؛ وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في 30 يونيو القادم.

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ما زاد من هذه الأنباء، التصريحات التي خرج بها أوزفالدو نيكو، والذي قيل إنه يتولى منصب "نائب رئيس" نادي سانتوس البرازيلي؛ حيث أعلن خلالها بدء التفاوض مع نيمار، من أجل العودة إلى فريق طفولته مجددًا.

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لكن.. وحسب توضيحات النسخة البرازيلية من موقع "جول"، مساء اليوم الثلاثاء، تأكد أن أوزفالدو لا يتولى منصب "نائب رئيس" سانتوس، مثلما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا؛ بل هو يعمل كـ"كبير مستشارين" في النادي.

ولا يملك هذا المسؤول، "صلاحيات" التفاوض مع أي لاعب، كما أن الحديث عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم ليست من اختصاصاته؛ لذلك لا صحة لكل ما يتردد بشأن فتح العملاق البرازيلي خط مفاوضات رسمي مع نيمار، حتى الآن على الأقل.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي سانتوس، والذي تدرج في مختلف فئاته السنية حتى الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2009؛ مسجلًا معه 136 هدفًا وصانعًا 64 آخرين، خلال 225 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ورحل نيمار جونيور عن سانتوس في صيف 2013؛ لينضم إلى العملاق الإسباني برشلونة، والذي ارتدى قميصه لمدة 4 سنوات، قبل الذهاب إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، ومنه إلى نادي الهلال في 2023.

ومع الهلال.. لعب نيمار 5 مباريات فقط، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والتي غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب؛ قبل العودة مجددًا في 21 أكتوبر الماضي، خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

ونظرًا لعدم قدرته على اللعب في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب رفع اسمه من "القائمة المحلية" مؤقتًا حتى يناير 2025، انتظر نيمار ليوم أمس الإثنين "4 نوفمبر 2024"؛ ليشارك في ثاني مبارياته بعد العودة من الإصابة، وذلك خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

جدير بالذكر أن نيمار نزل "بديلًا" عن زميله السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 58 من مواجهة الاستقلال، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية خرج على إثرها من الملعب في الدقيقة 86؛ ليقوم بـ"تصرف مشين" من خلال دفع سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، أكثر من مرة؛ وسط غضب جماهيري كبير ضده.