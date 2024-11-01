"الحلم سيتحول إلى حقيقة" .. تصريح "رسمي" من سانتوس يصدم الهلال بشأن استمرار نيمار

هل سيرحل نيمار عن الهلال بنهاية الموسم؟

يبدو أن مسألة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال إلى ناديه السابق سانتوس قد اقتربت بالفعل، بعد خروج أوزفالدو نيكو نائب رئيس النادي البرازيلي بتصريح يكشف فيه آخر تطورات المفاوضات معه.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وغاب نيمار عن الملاعب لمدة عام كامل، بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليعود للملاعب مرة أخرى في مباراة العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أوزفالدو خلال تصريحات لبرنامج "Panico": "نجري مفاوضات حاليًا مع نيمار من أجل ضمه خلال شهر يونيو المقبل".

GOAL

جاء ذلك بعدما خرج تيشيرا رئيس سانتوس بتصريحات في شهر فبراير الماضي، أكد فيها على أنه أجرى محادثات بالفعل مع نيمار ولكنها كانت سريعة، حيث قال: "سينهي تجربته مع الهلال ثم سيأتي".

فيما قال نيمار في وقت سابق: "لا يوجد إمكانية للعودة إلى سانتوس العام القادم، وما يقال غير صحيح تمامًا، ولا يوجد أي شيء مخطط له، ولدي سنة أخرى في عقدي مع الهلال، وأتمنى أن أحظى بموسم رائع، وسانتوس هو فريقي المفضل، وسأعود له في يوم ما".

وينتهي عقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وهذا ما سيقرره المدرب البرتغالي جورج جيسوس بنهاية الموسم.