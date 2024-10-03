بعد تقليل ماجد عبدالله منه .. سامي الجابر: لومكم المتكرر لسالم الدوسري أكبر رد عليكم!

انضمام سالم الدوسري لقائمة أساطير السعودية خلق خلافًا في وجهات النظر بين ماجد عبد الله وسامي الجابر

خلق النقاش والجدال حول أحقية سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي الانضمام إلى قائمة أساطير لاعبي كرة القدم السعوديين خلافًا بين ماجد عبدالله وسامي الجابر.

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أسطورة النصر والمصنف من العديد بالأفضل على الإطلاق في كرة القدم السعودية رفض إطلاق لقب أسطورة على الدوسري بحجة عدم ثبات مستواه، إذ قال في مقطع فيديو تداوله أمس المغردون عبر منصة إكس "سالم؟! أنتم سألتم عن الأفضل، وأنا أجبت.. لا يوجد لاعب مستواه ثابت حاليًا مع النادي والمنتخب".

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أسطورة الهلال رد ضمنيًا على ذلك التصريح بنفيه التام واستنكار ما جاء فيه، إذ أكد أن إنجازات وأرقام والتزام جناح الهلال كافية بما لا يدع مجالًا للشك في جعله أحد أساطير كرة القدم في المملكة.

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وأضاف لقناة الإخبارية ردًا على سؤال حول إمكانية اعتبار الدوسري الأسطورة الرابعة في تاريخ الهلال "مسألة الأساطير ومسألة الألقاب تأتي بالأرقام، وأنا أوافق 100% على اعتبار الدوسري أسطورة لأنه صنع مجدًا كبيرًا له وحقق أرقامًا مذهلة مع النادي والمنتخب، التزام سالم وروحه القتالية وحماسه وتأثيره الكبير مع الهلال والمنتخب الوطني يؤكد ذلك، والدليل أن الجميع يلومه حين يخسر المنتخب، هذا أكبر دليل على تأثيره الكبير، هذا أمر نادر .. أن تجد لاعبًا مؤثرًا بتلك الصورة، قد تمتلك لاعبًا هدافًا لكنه لا يكون مؤثرًا مع الفريق".

أتم "سالم يُسجل ويصنع والأهم أنه يُسجل من لقطات صعبة وبشكل غير متوقع أبدًا. سالم صنع لنفسه وبنفسه تاريخًا كبيرًا وحافظ عليه لفترة طويلة وبالتالي يستحق تمامًا لقب الأسطورة".

يُشار إلى أن الدوسري توج جهده الكبير ومسيرته الرائعة مع الهلال والمنتخب السعودي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، لكنه خارج من قائمة المرشحين النهائية لعام 2023.