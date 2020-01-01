عبد العزيز المريسل يُهاجم سامي الجابر ويُطالبه بالاعتذار

حوار أسطورة الهلال ومنتخب السعودية أثار الكثير من الجدل

شن الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل هجومًا لاذعًا على سامي الجابر أسطورة الملاعب السعودية ورئيس نادي الهلال السابق وطالبه بالاعتذار عن تصريحاته خلال حواره مع برنامج الليوان المذاع عبر فضائية روتانا خليجية.

الجابر كان قد أكد خلال حواره أن السعودية تمتلك العديد من المواهب الممتازة في كرة القدم لكن المشكلة تكمن في الكشافين ورعاية تلك المواهب منذ الصغر، ضاربًا المثل بمنطقتي الإحساء وجيزان باعتبارهما من أكثر مناطق المملكة سكانًا وفقرًا وبحاجة لاكتشاف المواهب بهما بواسطة الكشافين، مشبهًا إياهما بالبرازيل.

اقرأ أيضًا | "بدأ النباح" و"الجابر مازال يجلد" .. أبرز ردود الفعل على تصريحات رئيس الهلال السابق

المزيد من الفرق

1️⃣

لم اشاهد لقاء سامي الجابر و لم أحرص عليه كوني أعرف أنه لا يملك أي جديد ، لكن ما جعلني اتحدث عنه هذا المقطع تحديداً و الذي وصف فيها #الاحساء و #جيزان بعدد سكان كبير و لكنهم فقراء و شبههما بفقراء البرازيل #اسال_اسلافك_عن_الاحسا_ياسامي

. https://t.co/MGhEQDff2q https://t.co/J3T5kNUnwQ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 9, 2020

المريسل لم يُفوت تلك التصريحات للجابر ورد عليه بقوه مؤكدًا أنه أخطأ حين كان يظن أن سامي أحد أكثر الناس ثقافة في السعودية، إذ اكتشف أنه لا يعرف الإحساء وجيزان ورجالهما الناجحين في كافة مجالات الحياة.

مضيفًا عبر سلسلة من التغريدات "لم اشاهد لقاء سامي الجابر و لم أحرص عليه كوني أعرف أنه لا يملك أي جديد، لكن ما جعلني اتحدث عنه هذا المقطع تحديدًا والذي وصف فيها الإحساء وجيزان بعدد سكان كبير و لكنهم فقراء و شبههما بفقراء البرازيل".

"يا كابتن سامي في الإحساء جمهور هلالي كبير محب للهلال و محب لك شخصيًا و أنت بكلامك هذا تخذلهم، كيف لهم أن يشاهدوا نجمهم الذي يحبونه و يدافعون عنه وهو ينتقص من الإحساء (ربما خانه التعبير في ذلك وأتمنى أن يكون كذلك و ليس بقصد) !؟".

"أتمنى أن لا تكابر يا كابتن سامي وتقدم اعتذارك عن كلامك كون كثيرين سيعتبرونه أنه بغير قصد، لكن عدم اعتذارك يعني أنك تقصد ذلك وهذا ما لا أتمناه".

يُذكر أن سامي الجابر خلال حواره كان قد أكد أن النصر ليس منافسًا للهلال بل الاتحاد وذلك بالأرقام.