رئيس الهلال السابق: هذا هو العدد الأفضل للأجانب في الدوري السعودي

جدل كبير حول هذا الأمر في السعودية، سامي الجابر يُدلي بدلوه

يرى سامي الجابر أسطورة الملاعب السعودية ورئيس نادي الهلال السابق أن الأندية السعودية باتت مطالبة بالتعامل الأمثل مع ملف الاحتراف، سواء فيما يخص اللاعبين المحليين أو الأجانب.

الجابر أوضح خلال حديثه مع قناة روتانا خليجية أن الدولة دعمت الأندية السعودية بقوة وخلصتها من أزمات كبيرة، وهو ما يجعل الأندية مطالبة برفع سقف الاحتراف للأعلى.

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مضيفًا "الأمور تغيرت كثيرًا للأفضل في السنوات الأخيرة، والأندية مطالبة بهذا بعدما ساعدتها الدولة كثيرًا وخلصتها من قضايا كثيرة في الاتحاد الدولي كان ممكن أن تعصف بأندية ثقيلة جدًا".

"أعتقد أن ممارسة الاحتراف أصبحت أفضل حاليًا والدليل أن البطولة تحسنت وتطورت، مفهوم الاحتراف لدى الجميع تحسن وتطور كثيرًا، حتى ملف الأجانب ولو أن هناك اختلاف على العدد الأفضل، لكن الأجانب ساعدوا المحليين كثيرًا".

وحول العدد الأفضل للأجانب في الدوري السعودي ، قال الجابر "يجب الاستفادة من اللاعبين الأجانب سواء كانوا 7 أو 8، النجاح لم يكن مصاحبًا لجميع الأجانب الذين لعبوا في السعودية".

أضاف "أعتقد أن العدد الأفضل هو 4 لاعبين أجانب بجانب لاعب إضافي من داخل آسيا، مثلما هو الحال في دوري أبطال آسيا، وأعتقد أن هناك توجهًا لإقرار هذا العدد".

وعن آليه استقطاب اللاعبين الأجانب، قال الجابر الذي ضم للهلال الثنائي بافيتيمبي جوميس وأندريه كاريلو "استقطاب اللاعبين الأجانب يتم دون أي حسابات ومعايير واضحة، من كان يتوقع نجاح عمر السومة حين ضمه الأهلي من القادسية الكويتي؟".

"الأندية تدفع مبالغ كبيرة ولذا يجب أن تُحدد معايير وشروط واضحة في اللاعبين الأجانب، لن أفصح عن أسلوب عملي لأنه أحد أسرار عملي مع الهلال ولا أريد لأحد أن يتفوق على الهلال في ضم الأجانب".

"الأهم أن ننظر لعقلية وشخصية اللاعب وطموحه وليس مجرد قدراته الفنية، البعض يتعاقد مع اللاعبين بناءً على مقاطع من اليوتيوب وهذا خاطئ تمامًا، والأهم كذلك أن ننظر للعقود وصياغتها وأن يكون الدوري السعودي محل تقدير لدى اللاعب".

يُذكر أن لوائح الدوري السعودي تسمح حاليًا للأندية بالتعاقد مع 7 لاعبين أجانب.