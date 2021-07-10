سامبدوريا يُحبط برشلونة.. قيمة ضخمة لبيع نجم يورو 2020

من ينجح في الحصول عليه بالنهاية؟

حددت إدارة سامبدوريا القيمة التي ستوافق عليها لبيع نجمها ونجم بطولة يورو 2020 ميكيل دامسجارد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأسر دامسجارد أعين وقلوب جميع متابعي اليورو بأداء أكثر من رائع كلله بالوصول إلى نصف نهائي البطولة قبل الخروج من إنجلترا بملعب ويمبلي.

على الفور أصبح صاحب الـ21 عامًا مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الضخمة، وأتى برشلونة على رأس قائمة الطامحين للظفر بخدماته.

ما هي القيمة التي حددها سامبدوريا لبيع دامسجارد؟

قيمة دامسجارد قبل انطلاق يورو 2020 كانت 15 مليون يورو فقط بعد ظهوره بصورة طبية في أول مواسمه مع سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

لكن بعد التألق الكبير في اليورو، تشير صحيفة "آس" إلى أن القيمة التي حددتها إدارة سامبدوريا لقبول بيعه ستكون 40 مليون يورو بصورة مبدئية.

يُشار هنا إلى أن سامبدوريا ضم الدنماركي الدولي من نوردشيلاند في الصيف الماضي نظير 6.7 مليون يورو فقط.

هل يمكن لبرشلونة التعاقد مع دامسجارد؟

مع تحديد 40 مليون يورو لبيع دامسجارد، يبدو أن تعاقد برشلونة معه سيكون صعبًا للغاية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة في كامب نو.

ويحتاج برشلونة إلى التخلي عن عشرة لاعبين بصورة مبدئية ليتمكن من إعادة قيد ليونيل ميسي والصفقات الجديدة بسبب تخطيه لسقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

إدارة جوان لابورتا تؤمن بأن الطريقة المثالية وربما الوحيدة لعبور هذا الصيف بصفقات جيدة سيكون إبرامها بصورة التبادل، وهو أمر لن يحبذه سامبدوريا على الأرجح.

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع دامسجارد؟

في حالة خروج برشلونة من سباق محاولة الحصول على دامسجارد، هناك العديد من الأندية الأخرى التي تسعى خلف لاعب وسط الميدان الشاب.

الصحف الإسبانية تحدثت في الآونة الأخيرة عن اهتمام كارلو أنشيلوتي بضم اللاعب إلى ريال مدريد، كما تواجد حديث عن أن مانشستر يونايتد يراقبه أيضًا.

وفي كل الأحوال لا يزال عقد دامسجارد مع سامبدوريا ساريًا لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبالتبعية فالنادي الإيطالي في موقف قوي ولا يمكن إجباره على البيع بقيمة أقل من التي يرغب بها.

اقرأ أيضًا..