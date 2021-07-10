من هو يوسف ديمير؟ ميسي النمسا الذي انضم لبرشلونة

الفتى الواعد الذي يطلق عليه ميسي النمسا في بلاده، انضم لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 كأس أعضاء الفريق الثاني للكتلان "برشلونة ب"

أبرم نادي برشلونة صفقة مع نادي رابيد فيينا في سوق الانتقالات الصيفية 2021، تقضي بضم الشاب يوسف ديمير إلى الفريق الثاني للفريق الكتالوني "برشلونة ب".

يأمل الكتلان في تطوير الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يميل للعب في مركز الجناح طوال مسيرته الصغيرة حتى الآن، وتشبه تحركاته النجم الأول للبرسا ليونيل ميسي، لذلك يطلق عليه "ميسي النمسا".

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن نجم برشلونة الشاب الجديد يوسف ديمير.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

من هو يوسف ديمير؟

ولد يوسف ديمير في فيينا بالنمسا، في 2 يونيو 2003.

بدأ لعب كرة القدم في نادي فيرست فيينا في 2010، ثم انتقل لنادي رابيد فيينا في 2013.

ظهر لأول مرة مع الفريق الرديف في 2019، وفي نفس العام شارك مع الفريق الأول وأصبح أصغر لاعب نمساوي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما سجل هدفًا في مباراة في الأدوار التمهيدية ضد جينت، وكان بعمر 17 عامًا و3 أشهر و13 يومًا.

مثل منتخب النمسا على مستوى الشباب، وشارك مع المنتخب الأول في مباراة واحدة كانت في مارس 2021 ضد جزر فارو في تصفيات كأس العالم 2022.

Barcelona have signed Austrian starlet Yusuf Demir 🤩



Last year, his agent told SPOX: "His technique and vision are outstanding. The way he plays he is reminiscent of Messi.



"Yussi is a big Messi fan. He loves everything Messi does. He used to always play in his shirts."#NXGN pic.twitter.com/Nvwr1afUfr — Goal (@goal) July 9, 2021

قدم برشلونة ديمير في بيان على موقعه الرسمي، قال فيه: "يوسف ديمير هو نمساوي يبلغ من العمر 18 عامًا وكان في فريق رابيد الأول لمدة موسمين، ولعب 31 مباراة وسجل ستة أهداف، كما أنه يمتلك مباراة مع المنتخب الأول".

"ديمير هو لاعب يساري ذو جودة عالية يمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم، بشكل أساسي على الجناح أو صانع ألعاب. قد يكون صغيرًا ولكن لديه بالفعل خبرة في اللعب على أعلى مستوى ويعرف كيف يسجل الأهداف.

"يوسف يعرف بالفعل كيف يبدو ارتداء ألوان البلوجرانا. إنه ثاني نمساوي يلعب للنادي بعد هانس كرانكل."

ما هي تفاصيل صفقة ديمير لبرشلونة؟

انضم يوسف ديمير لبرشلونة ب لمدة عان على سبيل الإعارة من نادي رابيد فيينا، وذلك مقابل 500 ألف يورو.

هناك بند أحقية شراء في عقد اللاعب الشاب، يقضي بإمكانية الكتلان الحصول على عقده من الفريق النمساوي مقابل 10 ملايين يورو.