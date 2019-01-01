سالم الدوسري يقترب من الفترة الحرة ويؤجل قرار التجديد للهلال

قد تشهد الأيام المقبلة حالة كبيرة من الجدل حول مستقبل اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجرت تقارير صحفية محلية مفاجأة كبيرة بعدما أعلنت عن اقتراب دخول اللاعب الدولي سالم الدوسري لاعب وسط الهلال من الفترة الحرة في عقده والتي تُمكنه التوقيع لأي نادي مجانًا.

ومن المنتظر أن يدخل الدوسري الفترة الحرة عقب شهرين، حيث ينتهي عقده الحالي مع الهلال والذي ينتهي بنهاية السنة الميلادية.

وقد تشهد الأيام المقبلة حالة كبيرة من الجدل حول مستقبل اللاعب، والذي يمتلك إمكانيات فنية أكثر من رائعة.

🗞️ تقارير صحفية:



عمر السومة أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن الفريق الفترة المقبلة خاصة وأنه يمتلك عرضين من الإمارات وقطر، والناديان لديهما استعداد في دفع الشراط الجزائي الخاص به والذي يتجاوز خمسة ملايين دولار! 👀 pic.twitter.com/SDGb6RhRU6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 24, 2019

وكان الهلال قد مدد للدوسري في وقت سابق مدة 6 أشهر، تمثل الفترة التي تمت إعارته فيها إلى فياريال الإسباني قبيل المونديال الروسي.

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صحيفة "المواطن" السعودية بحسب مصادرها أشارت إلى أن الدوسري قرر تأجيل المفاوضات لتجديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب فضل التريث لأخر وقت من أجل دراسة العرض الأعلى نهاية الموسم والتحكم مع وكيل أعماله في سير المفاوضات، رغم الحرص الهلالي على مناقشة مفاوضات التجديد قبيل دخول اللاعب في الفترة الحرة.