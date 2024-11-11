بعد تقليله من سالم الدوسري سابقًا .. ماجد عبدالله يخرج بتصريح جديد مفاجئ عن نجم الهلال!

"ماجدونا" له رأي مختلف هذه المرة..

قبل أكثر من شهر، اقتحم ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر والمنتخب السعودي، الجدل الدائر حول مدى أحقية سالم الدوسري؛ جناح الهلال، بلقب "أفضل لاعب سعودي"، وانضم للفئة المقللة من التورنيدو.

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"ماجدونا" أوضح وقتها أن "الأفضل" هو من يكون مستواه ثابتًا مع فريقه ومع المنتخب، وهذا لا ينطبق على الدوسري، مضيفًا: "سالم؟! أنتم سألتم عن الأفضل، وأنا أجبت .. لا يوجد لاعب مستواه ثابت حاليًا مع النادي والمنتخب".

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وحينها تعرض عبدالله لهجوم جم من الجمهور الهلالي، ويبدو أنه قرر تغيير رأيه عندما سئل من جديد عن رأيه في نجم الهلال..

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صحيفة "عكاظ" أعلنت عن نشرها لحوار مع أسطورة النصر في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، لكنها كشفت بعض الخطوط العريضة منه، وظهر خلالها ماجد مادحًا في التورنيدو.

ماجد عبدالله قال بعد سؤاله "هل سالم الدوسري أحد أساطير الكرة السعودية؟": "الآن لا يوجد إلا سالم، لكن أنا ضد كلمة أسطورة، لكن لا يوجد الآن غيره".

وأضاف: "ظهور سالم في الهلال مختلف عن ظهوره مع المنتخب، لأنه الهلال يمتلك مجموعة طيبة من اللاعبين، تساعد في ظهوره، وهذا لا يعني أن إمكانياته غير جيدة بل بالعكس، أما مع المنتخب لا يظهر بنفس الصورة، هل هو بسبب المدرب أم المجموعة حوله؟، مؤكد أن المجموعة التي في المنتخب ليست كالتي يمتلكها الهلال، لكن بشكل عام سالم من اللاعبين الممتازين".