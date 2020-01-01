سالم الدوسري رجل الجولة الـ21 من الدوري السعودي
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صوّت زوار جول لصالح نجم الهلال السعودي "سالم الدوسري" كأفضل لاعب في الجولة 21 من الدوري السعودي، ليتفوق بذلك على 3 لاعبين آخرين قدموا مستويات مميزة جدًا في هذه الجولة.
وحصل الدوسري الذي كان نجم مباراة فريقه أمام الاتفاق على 52% من مجموع الأصوات، ليتفوق بشكل واضح على أقرب منافسيه، والذي كان لاعب الفيصلي لوان جييرمو والذي حاز على نسبة صوت بلغت 25%.
وقدم الدوسري لقاءً كبيرًا جدًا أمام الاتفاق، فمرر الكرة الحاسمة التي سُجل منها هدف اللقاء الوحيد، كما خلق 4 فرص على المرمى وسدد كرتين.
أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب لاعب الشباب كريستيان جوانكا برصيد 12% من الأصوات، فيما جاء لاعب الوحدة لويزينيو في المركز الأخير بنسبة 11% من الأصوات.