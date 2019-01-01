بقيادة الدوسري والهيدوس - التشكيل المثالي للأسبوع الآسيوي

تعرف على تشكيل الأسبوع في دوري أبطال آسيا.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تشكيل الأسبوع، لإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد صعود الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني إلى النهائي.

الهلال صعد إلى النهائي بعد تخطي السد القطري، ليواجه أوراوا ريد الذي صعد على حساب فريق جوانزهو الصيني.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التشكيل المثالي للأسبوع.

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التشكيل ضم سالم الدوسري من الهلال السعودي، والإسباني جابي وحسن الهيدوس ونام تاي هي، لاعبي فريق السد القطري، بينما استحوذ لاعبي أوراوا الياباني وجوانزهو على باقي التشكيل.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: نيشيكاوا شوساكو "أوراوا ريد".

الدفاع: زهانج لينبينج "جوانزهو"، مي فالج "جوانزهو"، بارك جيسو "جوانزهو، تشونج يي هاو "جوانزهو".

خط الوسط: دايكي هاشيوكي "أوراوا ريد"، باولينهو "جوانزهو"، جابي "السد"، سالم الدوسري "الهلال".

الهجوم: حسن الهيدوس "السد"، نام تاي هي "السد".