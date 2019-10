فيديو - جوميس صاحب أفضل هدف بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

وقع اختيار جماهير الكرة الآسيوية على هدف اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي كأفضل هدف خلال الأسبوع المنقضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفًا كان له دورًا كبيرًا في قطع تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب نادي السد القطري.

الزعيم تخطى عقبة السد بمجموع المباراتين 6\5، وكانت مباراة الإياب مثيرة، والتي انتهت لصالح الفريق القطري 4\2 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ورشح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، 4 أهداف للتصويت على أفضلها، بينها هدف الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال في شباك السد، والذي وقع عليه الاختيار.

عبدالرزاق حمد الله يُثير الخوف في النصر قبل مواجهة الهلال

يُذكر أن نادي أوراوا الياباني يحل ضيفًا على الهلال يوم 9 نوفمبر القادم، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته في اليابان.

👏 Congratulations to 's @BafGomis 🐾



🥇 The winner of this week's #ACL2019 Goal of the Week presented by @Allianz as voted by the #ACL fans. pic.twitter.com/1diY3GVbUq