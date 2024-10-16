فيديو | بعد مطالبات اعتزاله الدولي .. سالم الدوسري يرد على منتقديه بـ"طريقته الخاصة"!

اللاعب يعيش الفترة الأصعب مع منتخب السعودية..

رد النجم السعودي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على "الهجوم العنيف" الذي يتعرض له، وعلى مطالبات البعض باعتزاله الدولي، منذ نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام البحرين.

سالم أهدر "ركلة جزاء" في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول؛ لتسقط السعودية في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام البحرين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر سالم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الأربعاء، لأبرز أهدافه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، طوال مسيرته الدولية.

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وتضمن الفيديو الذي نشره سالم، "تحفته الفنية" في شباك منتخب الأرجنتين، في المباراة التي قاد فيها الأخضر السعودي للفوز (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة كأس العالم "قطر 2022".

وانتهى المقطع الذي لم يتخط الـ"51 ثانية" فقط، بصورة نجم الزعيم الهلالي؛ وهو يرتدي القميص "رقم 10"، مع حمله شارة قيادة المنتخب الوطني الأول.

وخاض سالم الدوسري 83 مباراة دولية مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، منذ استدعائه في عام 2012 وحتى الآن؛ مسجلًا 22 هدفًا وصانعًا 5 آخرين.

جدير بالذكر أن سالم أصبح أكثر لاعب يهدر "ركلات جزاء"، في تاريخ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بخمس ضربات من أصل 9 سددها في مختلف المنافسات.