موجهًا اللوم لسالم الدوسري وثلاثي السعودية .. روبرتو مانشيني: لا أتحمل مسؤولية تعادل البحرين بمفردي!

المدرب الإيطالي يورط لاعبيه بتصريحاته..

اعتدنا أن يخرج غالبية المدربين عقب المباريات لتحمل المسؤولية حال الخسارة، لكن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خرج عن المألوف هذه المرة، وقرر تحميل لاعبي الأخضر مسؤولية التعادل أمام البحرين.

الأخضر تعادل سلبيًا أمس الثلاثاء، أمام البحرين على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هذا التعادل يأتي عقب الهزيمة في الجولة الثالثة قبل أيام أمام اليابان بثنائية نظيفة، على الملعب نفسه، لتزداد الثورة ضد مانشيو.

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لكن المدرب الإيطالي يرى أنه ليس المسؤول عن تلك النتائج، إنما رباعي هجوم الأخضر بقيادة سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان وعبدالله رديف، نظرًا لعدم تقديمهم المنتظر منهم - على حد قوله -.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "اليوم استحقينا الفوز وفرطنا في العديد من الفرص، وأضعنا ركلة جزاء ولكن بالمجمل كنا نستحق الفوز، حتى في المباريات السابقة؛ لو سجلنا ركلة الجزاء أمام إندونيسيا واليوم لكنا نملك 9 نقاط، حاولت بكل ما نستطيع، وأشركت جميع المهاجمين ولكن لم نوفّق".

وأضاف: "هجوميًا لسنا بالمستوى المطلوب، أشركت جميع المهاجمين الذين معي لتحسين الوضع ولكن لم يحالفنا الحظ، هذا الأمر ليس وليد اللحظة هو من لحظة ماضية ومستمرة حتى الآن، خلال هذه السنة كان لدينا العديد من اللاعبين بأعمار صغيرة، وبعضهم لسوء الحظ لا يلعب مع ناديه، تطورنا كفريق ولكن مطلوب من اللاعبين الهجوميين عبدالله رديف وفراس البريكان وسالم الدوسري وصالح الشهري العمل بشكل أكبر".

المدير الفني للأخضر تابع: "من خبرتي من السهل لوم المدرب، لكن يجب على اللاعبين تحمل جزء من المسؤولية، لقد عملنا مع اللاعبين كأفراد ومجموعة، واللاعبون لديهم مستويات أفضل من هذه لم يظهروها".

وبسؤاله عن المشادة التي وقعت بينه وبين الجمهور السعودي قبل الخروج من الملعب عقب نهاية اللقاء، علق مانشيو: "إذا كنت مستاء طبيعي أن يحصل ما حصل".

وعقب نهاية المؤتمر وفي تصريحات للصحفيين خارج القاعة، وجه له سؤالًا عن سبب اختيار سالم الدوسري لتنفيذ ضربة الجزاء التي أهدرها في بداية الشوط الأول، ليرد مانشيني باستياء: "لا أعلم! اذهب واسأل اللاعب".

يذكر أن أستراليا والسعودية والبحرين يستاوون في النقاط (5) محتلين المركز الثاني والثالث والرابع على الترتيب في المجموعة، إذ يفصلهم عن بعضهم البعض فارق الأهداف، فيما تتصدر اليابان بعشر نقاط.