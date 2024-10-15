فيديو | روبرتو مانشيني "يستهزئ" بالجماهير السعودية بعد مطالبات رحيله في مباراة البحرين

اشتعال الأزمة بين مانشيني والجماهير السعودية..

قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بـ"رد فعل عنيف" تجاه الجماهير؛ بعد السقوط أمام البحرين، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام نظيره البحريني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالبت الجماهير الحاضرة في مدرجات "الجوهرة المشعة"، برحيل مانشيني من المنتخب الوطني؛ بعد هذا التعادل الصادم، الذي يضعف من حظوظ تأهل الأخضر إلى المونديال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشيني من ناحيته لم يعجبه تصرف الجماهير، حيث قام بتوجيه "إشارات بيده" لهم؛ تدل على عدم اهتمامه بهم أو التقليل من مطالباتهم برحيله.

واستكمالًا لهذا الغضب الجماهيري؛ رفض المشجعون "تحية" لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد أن أطلق حكم المباراة، صافرة النهاية بشكل رسمي.

اللاعبون توجهوا بعد نهاية المباراة، لتحية الجماهير الحاضرة؛ إلا أنهم رفضوا أن يردوا عليهم؛ في تأكيد على عدم رضاهم على المستويات التي تقدم على أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية رفع رصيده بهذا التعادل، إلى 5 نقاط في "المركز الثالث" بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، وبفارق الأهداف عن البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".