"سالفة رابع العالم تضحك الناس على الهلال!"

يرى الإعلامي الرياضي عادل الملحم، أن تحقيق الهلال للمركز الرابع بكأس العالم للأندية لا يعد إنجازًا كما يراه جماهير الزعيم، مشيرًا إلى أن الفريق لم ينجح إلا في الانتصار على الجزيرة الإماراتي فقط.

الهلال يخسر من الأهلي المصري ويحقق المركز الرابع بمونديال الأندية

وحقق نادي الهلال المركز الرابع بكأس العالم للأندية، بعد أن فاز في مباراة ربع النهائي على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليواجه تشيلسي الإنجليزي بنصف النهائي.

وخسر الهلال أمام تشيلسي بهدف دون رد بنصف النهائي، ليلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأهلي المصري، الذي خسر أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

وحقق الأهلي المصري الفوز على الهلال بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

رابع العالم تضحك الناس على الهلال!

ونشر الملحم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن رأيه في تحقيق الهلال للمركز الرابع بمونديال الأندية.

وجاء نص تغريدة الملحم كالآتي: "سالفة رابع العالم تراها تضحك وتضحك الناس عليك، يعني سبعة فرق واحد منهم لو لعب مع أي فريق حواري عندنا انهزم".

واختتم الملحم تغريدته قائلًا: "وتطلع تقول يكفيني اني رابع العالم، لأني تغلبت على الجزيرة الإماراتي؟!".

سالفة رابع العالم تراها تضحك وتضحك الناس عليك. يعني سبعة فرق واحد منهم لو لعب مع اي فريق حواري عندنا انهزم وتطلع تقول يكفيني اني رايع العالم لاني تغلبت على الجزيرة الاماراتي؟! — عادل بن عبدالمحسن الملحم - (@adelalmulhim) February 13, 2022

اقرأ أيضًا ..

لاعب الهلال الجديد يجري جراحة "الرباط الصليبي"

غرامات بالجملة وإيقاف .. الكشف عن قرارات الاحتراف في قضية كنو

تحديد موعد الفصل في أزمة النصر وكنو والهلال