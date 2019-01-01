ساكي: الفرق الإيطالية لا تتمتع بالشجاعة وترفض التغيير

هجوم جديد من أسطورة كرة القدم الإيطالية أريجو ساكي وبالتحديد على يوفنتوس

أكد أريجو ساكي أسطورة التدريب الإيطالي، أن التجربة الحالية ليوفنتوس لا تدعوا كثيراً للتفاؤل.

مدرب ميلان وإيطاليا الأسبق انتقد البيانكونيري أكثر من مرة وأسلوب لعبه، وعلى الجانب الآخر مدح ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي الحالي.

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وقال ساكي في تصريحات صحفية:"ربما قمت بتغيير كرة القدم في العالم ولكن ليس في إيطاليا، هناك دائماً سياسة رافضة للتغيير".

وأضاف:"دعوني أوضح لكم، هناك تقدم كبير في الكرة الإيطالية عن العصور السابقة، فهناك بعض الفرق تلعب بشجاعة وآخرون يفضلون الحكمة والتحفظ".

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وتابع:"أحب مشاهدة الفرق التي تحاول تحقيق الفوز عن استحقاق من أجل الجماهير، أتلانتا من الفرق القليلة الذي قدم أسلوباً لنفسه، ولكن إنتر وميلان ليس لهما أي أسلوب حتى الآن مثلما فعل ساري مع نابولي".

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واستكمل:"روما أيضاً لديهم فريقاً جيداً ومدرب رائع مثل دي فرانشيسكو ولكنه يعمل في مدينة صعبة".

وفي نهاية حديثه أشاد ساكي بالتجربة الحالي لروبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، وما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة.