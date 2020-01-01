سافيولا: تشافي هددني قبل انضمامي لريال مدريد

خافيير سافيولا نجم برشلونة السابق يكشف عن تهديدات تشافي هيرنانديز له قبل انضمامه لريال مدريد.

كشف خافيير سافيولا نجم برشلونة وريال مدريد المعتزل عن تفاصيل آخر أيامه في صفوف البلوجرانا قبل الانضمام للملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية عبر شبكة "ESPN"، وأكد خلالها أن الجميع في برشلونة لديه الكثير من التعصب تجاه الفريق.

وكان سافيولا قد جاء لأوروبا لأول مرة عام 2001 من صفوف ريفر بليت وانضم لبرشلونة مقابل 36 مليون يورو.

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وقال سافيولا: "في برشلونة هناك الكثير من التعصب لفريقهم، تشافي أخبرني ألا أفكر أو أخطط للانضمام لريال مدريد".

وأضاف: "جاء لي وهددني بفقدانه كصديق لو أتممت انضمامي لريال مدريد، لكنني قلت له إنني يجب أن أستمر في طريقي".

وكان سافيولا قد انضم لصفوف ريال مدريد في عام 2007 قادمًا من برشلونة بشكل مجاني عقب فترتي إعارة في موناكو وإشبيلية.

جدير بالذكر أن سافيولا كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم في يناير من عام 2016 في صفوف فريق ريفر بليت الأرجنتيني.