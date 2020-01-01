تشيلافيرت: مارادونا لم يحقق 1% من إنجازات ميسي

لويس تشيلافيرت نجم منتخب باراجواي يفضل ليونيل ميسي على دييجو أرماندو مارادونا.

فضل لويس تشيلافيرت نجم منتخب باراجواي المعتزل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على نظيره دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها تشيلافيرت مع "راديو ريفادافيا"، وأكد خلالها أن نجم برشلونة الحالي يتفوق على نظيره مارادونا.

وتشهد السنوات الماضية منذ ظهور ليونيل ميسي على ساحة كرة القدم مقارنات لا تنتهي بينه وبين دييجو.

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وقال تشيلافيرت: "ميسي هو الأفضل على هذا الكوكب دون أدنى شك، ومارادونا لم يحقق حتى 1% من الأشياء التي فاز بها ليونيل".

وأضاف: "في الأرجنتين كان من الممكن أن يطلق على ميسي لقب الخائن لو اختار إسبانيا كما عرضوا عليه قبل سنوات، عليهم أن يشكروا ميسي على اختياره للأرجنتين".

وكان مارادونا قد حقق بطولة وحيدة فشل ليونيل ميسي في تحقيقها حتى الآن في مسيرته، وهي بطولة كأس العالم والتي يعتبرها قائد برشلونة نوعًا ما الأهم بالنسبة له.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام منتخب ألمانيا بهدف نظيف سجله البديل ماريو جوتزه في الوقت الإضافي.