فيديو | "لمسة يد" تسقط النصر في فخ غرناطة .. وكريستيانو رونالدو يصدم الجماهير الإسبانية!

النصر يرعب جماهيره قبل كأس السوبر..

مباراة مليئة بالأحداث، قد لا يصدق المشاهد أنها مجرد لقاء ودي بين فريقين يستعدان للموسم الجديد، شهدت اعتراضات على قرار تحكيمي، وإهدار ركلة جزاء.. وهجوم معتاد على المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ومطالبات جماهيرية جديدة بإقالته قبل انطلاق المُوسم.

النصر يواصل مسلسل النتائج المترنحة، في معسكراته الودية، وخسر أمام غرناطة بنتيجة (0-1)، في مباراة ودية، هي الأول للكتيبة النصراوية في معسكر ماريبا الإسبانية، والتي شهدت مفاجأة كريستيانو رونالدو، الذي رغم تأكد عدم مشاركته في اللقاء، لوصوله للتو إلى المعسكر، بعد انتهاء فترة إجازته، فإنه لم يذهب إلى المباراة من الأساس، واكتفى بمشاهدتها في مقر إقامة الفريق.

قبل المباراة، اضطرت بعثة النصر للتوجه إلى ملعب المباراة، تحت حماية الشرطة الإسبانية، نظرًا للتجمهر الكبير حول فندق الإقامة، والذي كان من شأنه أن يتضاعف حال ظهور كريستيانو رونالدو، صاحب الكرات الخمس الذهبية، والعائد من فترة إجازة خاصة، بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

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ودفع سعد حقوي نتيجة إبعاد عشوائي للكرة عن مرمى فريقه، ليتم احتساب ركلة ركنية، سجل منها لاعبو غرناطة هدف التقدم في الدقيقة 45+2، فيما توجه لاعبو النصر على الفور إلى حكم المباراة، وسط اعتراض كبير على احتساب الهدف لوجود خطأ لمسة يد، إلا أن الحكم قرر استئناف اللقاء، والذي شهد أيضًا احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، ليترجمها آندرسون تاليسكا بطريقة غريبة، حيث سدد الكرة برعونة، ليتصدى لها الحارس وترتطم في القائم الأيسر.

ورغم استفاقة لاعبي النصر خلال الشوط الثاني بإهدار العديد من الفرص المحققة، إلا أنها لم تكن كافية لتعديل كفة النتيجة، ليحقق الأصفر خسارة جديدة في مباراته التحضيرية السابعة، مكتفيًا بفوز وحيد في 7 مباريات، على ماريتيمو البرتغالي بنتيجة (1-0)، قبل أن يحقق 3 تعادلات و3 هزائم.

ويخوض النصر مباراة تجريبية أخيرة أمام ألميريا يوم الخميس المُقبل، قبل العودة إلى المملكة، حيث يستعد الفريق لملاقاة التعاون، في 14 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.