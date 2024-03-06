"ساعات فقط من إثارة جاياردو للجدل" .. حسم مصير كريم بنزيما قبل قمة الاتحاد والهلال الآسيوية

كشف مصير كريم بنزيما من القمة الآسيوية..

بعد ابتعاد نادي الاتحاد، عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، أصبح تركيز الفريق منصب بالكامل، على مسابقتي أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد تأهل إلى نصف نهائي الكأس، مع استعداده لمباراة مصيرية أمام عملاق الرياض الهلال، يوم 12 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ8 من المسابقة الآسيوية؛ حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى (0-2) للزعيم.

وقبل المباراة المصيرية أمام الهلال.. استعاد العميد الاتحادي، اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وهما المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

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ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، شارك بنزيما وجوتا، في التدريبات الجماعية لنادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، بعد شفائهما من الإصابة.

وبالتالي.. تأكد جاهزية الثنائي لمواجهة الإياب أمام الهلال، على أن يحسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، مصيرهما من مباراة الأخدود، المقررة مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري، وهل سيضمهما للقائمة أم يمنحهما فترة أطول للجاهزية.

جدير بالذكر أن جاياردو صرح بعد الخسارة أمام الهلال، في ذهاب ربع النهائي الآسيوي، أمس الثلاثاء، بأنه لا يعرف شيئًا عن إصابة بنزيما، وهل سيلحق بلقاء الإياب من عدمه.