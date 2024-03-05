"لا نعلم شيئًا" .. مارسيلو جاياردو يقلق جمهور الاتحاد على إصابة كريم بنزيما

هل يلحق كريم بنزيما بمواجهة الاتحاد والهلال في إياب ربع النهائي الآسيوي؟

أقلق الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، جماهير ناديه بشأن وضع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ الغائب عن المباريات الأخيرة للإصابة.

الفرنسي غاب عن مواجهتي الهلال الأخيرتين سواء في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي أو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل أيام، أوضح النادي الجداوي في بيان رسمي معاناة المهاجم من آلام في عضلة الساق اليمنى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن يبدو أن غيابه سيطول.

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بسؤال جاياردو عن موقف بنزيما من مواجهة الإياب الآسيوية أمام الزعيم، رد بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "لا نعلم عن جاهزيته شيئًا أو مدى تجاوبه مع محاولات التشافي، لكن سننتظر وننتظر!".

المدرب الأرجنتيني لم يفصح عن المزيد في هذا الأمر، لكنه لم يغلق الباب كذلك أمام احتمالية لحاقه بالإياب، المقرر إقامته في 12 من مارس الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن العميد خسر الذهاب الآسيوي أمام الزعيم بثنائية نظيفة، أمس الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا في الرياض.