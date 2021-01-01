يوفنتوس وساسوولو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة يوفنتوس أمام ساسوولو والتي تقام بملعب يوفنتوس أرينا في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي

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يوفنتوس 3 × 1 ساسوولو

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز هام وصعب ليوفنتوس على المنقوص ساسوولو بثلاثة أهداف مقابل هدف

90' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، كريستيانو رونالدو يأبى أن تنتهي المباراة دون أن يترك بصمته، البرتغالي ينطلق بشكل رائع في الجهة اليمنى ويسدد الكرة بين قدمي كونسيلي

86' دخول بيرنارديسكي وموراتا وخروج كلا من رامسي وكييزا، ودخول أيهان من طرف ساسوولو بديلًا لكريكيتش

83' انطلاقة رائعة من الواعد أوديي على الجهة اليمنى، ويسدد كرة على يمين تشيزني ولكنها ضعيفة والبولندي يمسكها بسهولة

82' جووووووووووووووووووووووووووووول، رامسي يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد عرضية رائعة من فرابوتا، وقف دفاع ساسوولو أمامها متفرجًا، ومع تحرك رائع معتاد من الويلزي يسددها في الشباك بكل سهولة

77' موراتا يستعد للدخول، هل ينقذ الموقف ويقود يوفنتوس للفوز أمام ساسوولو المنقوص بعد طرد أوبيانج؟

73' أوووووووووووووووووووووه رونالدو يضيع فرصة لا تضيع ولم يعتاد على إهدارها، تمريرة مذهلة من كولسيفسكي إلى رونالدو أمام المرمى، ولكن البرتغالي يسددها ضعيفة وكونسيلي يتألق ويمسك بالكرة

70' تسديدة من رونالدو ولكن سهلة في يد حارس ساسوولو كونسيلي

67' خروج ديفريل صاحب هدف التعادل لساسوولو ودخول بوجا

66' كييزا كان قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد أن سدد كرة قوية ترتطم بالجزء الخارجي من القائم الأيمن لكونسيلي

64' أووووووووووه خطيرة للغاية من يوفنتوس، تمريرة طولية رائعة من رامسي إلى رونالدو الذي حاول استلام الكرة ولكنه اصطدم بكونسيلي، حكم المباراة يقرر استمرار اللعب ولا يحتسب ركلة جزاء كما طالب الدون!

60' كرة خطيرة أخرى من ديفريل الذي كاد أن يكرر تحركه في الهدف الأول ولكن الكرة تخرج لضربة ركنية

58' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول، ساسوولو يسجل التعادل عن طريق ديفريل، بعد اختراق رائع من الفرنسي في العمق واستغلالًا لتمريرة مميزة من الإيفواري تراوري

52' تسديدة من جانب ديفريل ولكن تشيزني يمسك الكرة بسهولة

50' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، هدف ليوفنتوس عن طريق دانيلو بعد تسديدة رائعة وقوية جدًا على يمين كونسيلي

49' تسديدة من رونالدو ولكن الدفاع يخرجها

46' عرضية من فرابوتا ولكن دفاع ساسوولو يخرج الكرة

دخول لوبيز ويوليان من طرف ساسوولو، ورابيو من فريق يوفنتوس قبل لحظات من بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' غير معقوووووووول! كولسيفسكي يهدر فرصة هدف التقدم بغرابة، بعد خروج خاطئ من كونسيلي، الكرة تأتي للاعب البديل، ولكن يسدد الكرة عالية برعونة كبيرة!

45' أووووووه، المدافع يعيد الكرة بالخطأ إلى كونسيلي الذي كان قد خرج من مرماه، رونالدو يلحق بها على الخط بجوار القائم الأيسر لساسوولو ولكن الدفاع يتدخل وينقذ الموقف

45' الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه أوبيانج بعد أن عاد إلى تقنية الفيديو وشاهد اللقطة مجددًا، ليقرر بأنها تستدعي طرد لاعب ساسوولو، وخروج ديبالا ودخول كولسيفسكي

43' بطاقة صفراء للاعب أوبيانج بسبب تدخل قوي للغاية على قدم كييزا

40' توقف اللعب بسبب تعرض ديبالا للإصابة بعد أن تدخل بشكل خاطئ على تراوري لاعب ساسوولو

36' تسديدة من كابوتو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى تشيزني

34' إنذار لرودريجو بينتاكور بسبب تدخله القوي على الصربي دجوريتشيتش

32' مشادة كلامية بين رامسي وكريكتش بعد تدخل المدافع الروماني بقوة على قدم الويلزي والحكم ينذرهمما شفهيًا.

30' ساسوولو يقدم مباراة دفاعية ممتازة حتى الآن

24' كرة طولية تصل إلى كريستيانو رونالدو على الجهة اليمنى، البرتغالي يسدد ولكن فيلاد كريكيتش له بالمرصاد وينقذ هجمة خطيرة ليوفنتوس

23' تمريرات متبادلة بشكل رائع بين كييزا، ديبالا ورونالدو داخل منطقة جزاء ساسوولو ولكن الدفاع يخرجها

18' تبديل اضطراري ليوفنتوس بخروج الأمريكي مكيني ودخول الويلزي آرون رامسي

12' الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه بونوتشي بعد عرقلة واضحة للمهاجم كابوتو

10' خطيرررررررررررررة مرة أخرى من يوفنتوس، انطلاقة رائعة من مكيني في العمق، ولعب الأمريكي الكرة بشكل رائع بكعبه إلى فرابوتا الذي سدد كرة قوية تعلو العارضة بقليل

8' خطيرررررررة من يوفنتوس، عرضية أخرى من فرابوتا، يحصل عليها رونالدو هذه المرة ويلعبها برأسه ولكنها تعلو المرمى

7' هجمة مرتدة سريعة ليوفنتوس تصل إلى فرابوتا على الجهة اليسرى، الذي لعب عرضية أرضية ولكن دفاع ساسولو شتتها لضربة ركنية

5' انطلاقة من كريستيانو رونالدو على الجهة اليسرى، الذي يلعب كرة عرضية ولكن فيراري مدافع ساسولو يشتتها

4' عرضية من الجهة اليسرى ليوفنتوس، يحاول معها كريستيانو رونالدو ولكن الكرة عالية تمر فوق رأسه

2' تسديدة خطيرة من ساسولوو ولكن ديميرال يخرج الكرة برأسه إلى ضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب أندريا بيرلو، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-4-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميرال - جيانلوكا فرابوتا

كييزا - آرثور - رودريجو بينتانكور - وستون مكيني

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

تشكيل ساسوولو:

يبدأ المدرب روبيرتو دي زيربي بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-2-3-1

أندريا كونسيلي

جيورجوس كيرياكوبولوس - فيلاد كريكيش - جيانماركو فيراري - ميرت مولدور

بيدرو أوبيانج - مانويل لوكاتيلي

حامد تراوري - فيليب دجوريتشيتش - جريجوار ديفريل

فرانشيسكو كابوتو

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على الجانب الآخر، يقدم فريق ساسوولو موسمًا رائعًا جدًا مع دي زيربي، يتواجد في المركز السابع خلف يوفنتوس مباشرًة متخلفًا عنه بنقطة واحدة ويملك في جعبته 29 نقطة ولكنه لعب مباراة أكثر، لذا تنتظرنا مواجهة مثيرة بين طرفين متقاربين في المستوى طبقًا للإحصائيات.

يدخل يوفنتوس المباراة بدفعة معنوية هائلة بعد أن نجح في قهر المتصدر ميلان في قمة الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الضغط على الروسونيري، خاصًة وأن الفارق بينهما 10 نقاط كاملة ولكن البيانكونيري له مباراتين مؤجلتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للمباراة المرتقبة بين يوفنتوس وساسوولو، في إطار لقاءات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب يوفنتوس أرينا.