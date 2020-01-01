جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020-2021

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020-21 بعد انطلاق الجولة الأولى

إذا كنت من عشاق الدوري الإيطالي فأنت هذا الموسم على موعد مع إثارة ومنافسة شرسة على الإسكوديتو، والذي كان في السنوات الماضية محسومًا ليوفنتوس حتى قبل بدء الموسم.

أعد الإنتر العدة بشكلٍ جيد للموسم الجديد حتى قبل أن ينتهي الموسم الماضي، حيث جلب المدير الرياضي للبيانكونيري السابق ماروتا الذي بدأ العمل بقوة في الصيف، فدعم الفريق منذ الموسم الماضي بالعديد من الصفقات القوية على غرار لوكاكو وسانشيز وسينسي، واستقدم مدربًا له باع في الكالتشيو هو أنطونيو كونتي الذي أفاق السيدة العجوز من كبوة الكالتشيوبولي وحقق معه لقب الدوري الأول بعد الصعود.

لن تكون الإثارة متوقفة فقط على السباق على الاسكوديتو في الدوري الإيطالي ، فهناك صراع آخر سيجري في الظل هو صراع الهدافين، والذي كان شيقًا الموسم الماضي وحظي بمنافسة شرسة بين كريستيانو رونالدو ولوكاكو وتشيرو إيموبيلي الذي فاز بلقب الهداف بفارق كبير عن الثنائي.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2020-2021

ترتيب الدوري الإيطالي 2020...

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2021

سجل كريستيانو رونالدو هدفًا في المباراة الافتتاحية ليوفنتوس ضد سامبدوريا، والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثلاثة أهدافٍ نظيفة.