سار: ماني هو أخي الكبير.. لا يتوقف عن نُصحي

تصريحات تنم عن مدى روعة شخصية ماني..

كشف إسماعيلا سار، لاعب واتفورد، أن مواطنه ساديو ماني، لاعب ليفربول، لا يتوقف عن إعطائه النصائح منذ أن انضم إلى النادي الإنجليزي، معتبرًا أنه بمثابة الأخ الأكبر الملهم بالنسبة له.

سار كان واحدًا من أبرز المواهب في الدوري الفرنسي خلال رحلته مع رين، قبل أن ينضم هذا الصيف إلى صفوف واتفورد، والذي يستعد لمواجهة ليفربول مساء السبت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي السنغالي تحدث عن ماني قبل أن يجمعهما الملعب، وقال "ساديو يتحدث معي طوال الوقت، إنه ينصحني بأن أفعل هذا واتجنب ذلك، إنه أخ كبير بالنسبة لي.".

وأضاف "عندما وصلت إلى واتفورد أرسل لي رسالة كتب فيها أهلًا بك في الدوري الإنجليزي، مرحبًا بك في إنجلترا، نحن نتحدث أيضًا عندما نكون سويًا في المنتخب الوطني، يعطيني النصائح وأحاول أن أنفذها.".

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"إذا لم تلعب، كن هادئًا واستمر في أداء وظيفتك على أكمل وجه وكل شيء سيكون على ما يرام، هذا ما يقوله لي، لذلك أنا أحاول بالفعل أن أفعل نفس الشيء. الآن إذا لم ألعب، آتي اليوم الثاني وأواصل العمل بدون مشاكل على الإطلاق."

وعن مباراة فريقه أمام ليفربول، قال "أعتقد أنها ستكون مثل أي مباراة أخرى، سنذهب من أجل القتال، لن نذهب من أجل رؤية ماني وهو يلعب، سيكون علينا أن نلعب أيضًا بكل قوة.".

واختتم حديثه "يجب أن أظهر له أنني فهمت النصائح التي منحها لي منذ وصولي إلى إنجلترا، وبعد المباراة يمكنني أن أطلب منه نصائح أخرى جديدو.".

الجدير بالذكر أن واتفورد لا يعيش أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي مع إقدام الإدارة على تغيير المدرب ثلاث مرات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مما قد يجعله صيدًا سهلًا لكتيبة يورجن كلوب التي تتصدر ترتيب البريميرليج بدون هزيمة حتى الآن.