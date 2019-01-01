المدير الرياضي لسالزبورج: ماني هو أعظم اكتشاف لي

واحد من أفضل اللاعبين في العالم..

اعتبر كريستوف فرويند، المدير الرياضي لريد بول سالزبورج، أن ساديو ماني، نجم ليفربول، هو أعظم اكتشاف له في مسيرته مع النادي النمساوي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولي السنغالي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم في الفترة الراهنة.

سالزبورج دائمًا ما كان من اهم الأماكن في أوروبا في اكتشاف المواهب في الآونة الأخيرة، وقد برز من خلاله العديد من الأسماء على رأسها ساديو ماني وآخرها إيرلينج هالاند والياباني مينامينو.

فرويند تحدث عن ماني وسالزبورج وقال "ماني واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لم يكن ميسي سعيدًا بأن يتحصل على المركز الرابع في قائمة أفضل اللاعبين، إنها قصة ناجحة رائعة.".

كما أضاف "هذه هي القصة هنا، ليس الأمر سهلًا على الإطلاق، نحن لا نود أن نبيع أحدًا من لاعبينا ولكن نتركهم لمنحهم الفرصة لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ أكبر وبالتأكيد نحن فخورون بذلك للغاية.".

"يعرف الجميع أن قسم الكشافة لدينا يبحث دومًا عن لاعبين من سن 15 إلى 20 عامًا، نحتاج إلى لاعبين أذكياء ولديهم السرعة والشخصية الجيدة والقدرات العقلية العالية."

واستطرد "بالنسبة لي، فإن الاكتشاف الأبرز لي هو ساديو ماني، إنه الأكثر نجاحًا والأعلى من ناحية المستوى. لقد وجدته في ميتز بالدرجة الثالثة وتطوره كان رائعًا للغاية. لقد رأينا فيه الكثير من الإمكانات، لقد رأينا تحركاته وسرعته وشهوته الدائمة لتسجيل الأهداف.".

"عندما التقينا به شخصيًا كان وضحًا حقًا وأراد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته."

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وأتم متحدثًا عن فكره في التعاقدات "من المهم أن نتحدث هنا أيضًا عن العقلية، كيف يكون اللاعب خارج الملعب؟ كيف يكون في التدريب؟ كيف يكون رد فعله عند خسارة مباراة؟ وكيف يقيم علاقته مع زملائه، هذا مهم جدًا بالنسبة لنا.".

"أقول دائمًا أن العقلية أهم من الموهبة. بالنسبة لي ساديو ماني هو واحد من أفضل اللاعبين حاليًا في العالم."

الجدير بالذكر أن ساوثامبتون هو من ظفر بماني من صفوف سالزبورج، قبل أن يتمكن ليفربول من الحصول على خدماته عام 2016 ليسجل 72 هدفًا خلال 145 مباراة في مختلف البطولات.