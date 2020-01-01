ساري: يوفنتوس وإنتر المباراة الأهم وستكون خاصة لرونالدو

أبرز تصريحات ماوريسيو ساري قبل ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن ديربي إيطاليا بين السيدة العجوز وإنتر هو اللقاء الأهم والأشهر في إيطاليا.

ويستضيف يوفنتوس نظيره إنتر مساء الغد على ملعب أليانز ستاديوم في مباراة مؤجلة ستلعب بدون جمهور خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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وقال ساري في تصريحات لقناة يوفنتوس الرسمية: "هذه هي أعرق مباراة في الدوري الإيطالي بسبب تاريخ ومكانة الناديين، وبالنسبة للموسم الحالي أيضًا بسبب منافستهما على اللقب"

وأضاف: "بعد آخر موسمي انتقالات أصبح إنتر واحد من أفضل الفرق في إيطاليا وأحد أقوى المرشحين للفوز بالدوري، تمامًا مثلنا، لذلك أتوقع مباراة مثيرة"

وتابع: "سيكون الأمر صعبًا على المستوى التكتيكي، مع رؤية الطريقة التي يلعب بها إنتر والتي قد تتسبب في مشاكل بالنسبة لنا، لكن نحن أيضًا لدينا القدرة على خلق المتاعب لهم"

وأردف: "لقد استعدنا خدمات عدد من لاعبينا المصابين وهذا سيكون دعمًا قويًا بالنسبة لنا، خلال الأيام الماضية ارتفع النسق في التدريبات وهذا أمر مهم للغاية"

وأكمل: "علينا أن نكون أكثر حركية من أجل تنفيذ التكتيكات التي نتفق عليها، بالنسبة لكرستيانو رونالدو ستكون مباراة خاصة له حيث أنها ستكون رقم 1000 في مسيرته المهنية"

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يذكر أن يوفنتوس يسعى لاستعادة الصدارة التي حصل عليها لاتسيو بشكل مؤقت بعد تأجيل ديربي إيطاليا الأسبوع الماضي خوفًا من انتشار فيروس كورونا.